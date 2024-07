Szok! Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino znowu razem! Mamy zdjęcia

Co się stało z Viki Gabor? To naprawdę ona!

Wydało się z kim Wieniawa baluje po nocach! To znany raper! Podobny do Rozbickiego?

Plotki o Steczkowskiej i Terrazzino potwierdzone!

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino publicznie pokazali się razem! Słynna taneczka para, która zajęła drugie miejsce w 6. edycji „Tańca z gwiazdami”, znów są ze sobą blisko. I to bardzo! Piosenkarka pokazała na swoim Instastory filmik, na którym ona i tancerz przytulają się do siebie i wyglądają na szczęśliwych. Co ich teraz połączyło?

Wygląda na to, że Steczkowską i Terrazzino czeka kolejny wspólny projekt w Polsacie. Tym razem najpewniej chodzi o program „Twoja twarz brzmi znajomo”, w którego jury ma zasiąść wokalistka. Do tej pory Steczkowska sprawdzała się jako trenerka w „The Voice of Poland” TVP2.

Nowi jurorzy "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Pewne już jest, że jak potwierdził Polsat, Stefano Terrazzino będzie nowym jurorem programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jeżeli plotki o udziale Steczkowskiej się potwierdzą, to właśnie na planie tego show spotykają się gwiazdy.

Stefano Terrazzino ostatnio występuje na scenie razem z inną gwiazdą, aktorką Emilią Komarnicką-Klynstrą. Teraz, w 21. edycji „Twoja twarz brzmi znajomo” pojawi się obokn Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego.

Tym razem w jury show „Twoja twarz brzmi znajomo” zasiądą cztery gwiazdy. I według wszystkich znaków na zmieni, niebie i w mediach, do wspomnianej trójki ma dołączyć Justyna Steczkowska.

Dalsze informacje z programu „Twoja twarz brzmi znajomo” dotyczą osoby, która zastąpi Macieja Dowbora. Prezenter pożegnał się już z Polsatem, więc boku Macieja Rocka w „Twoja twarz brzmi znajomo” zastąpi go nowa postać. Po raz pierwszy w historii programu prezentera zastąpi kobieta! Gwiazdą tą jest Agnieszka Hyży.

"My znowu razem"

Filmik ze Steczkowską i Terrazzino udostępniono także na oficjalnym profilu Polsatu na Instagramie. To dobietnie świadczy o tym, że właśnie w tej stacji spotkali się dawni partnerzy z TzG.

Steczkowska i Terrazzino nie zdradzili nic na temat okoliczności spotkania, ale wideo opatrzyli napisami:

- My znowu razem.

Sonda Czy lubisz Justynę Steczkowską? Tak. Jest świetną piosenkarką Nie. Jej muzyka do mnie nie trafia Nie mam zdania