Robert Janowski powraca do TVP. Znowu będzie prowadził program "Jaka to melodia?"

"Kanał Zero" to nowy projekt medialny Krzysztofa Stanowskiego, który zadebiutował 1 lutego 2024 roku na YouTube. Stanowski zapowiadał, że będzie to platforma skupiająca różnorodne osobowości i autorytety z różnych dziedzin życia, takich jak gospodarka, finanse, polityka, przyroda i rozrywka. Wśród współpracowników Kanału Zero znaleźli się między innymi Robert Gwiazdowski, Rafał Zaorski, Robert Mazurek i Maciej Dąbrowski, Marcin Meller, celebrytka Monika Goździalska czy raper Jacek "Tede" Graniecki. Szerokim echem w mediach show biznesowych komentowane było dołączenie do ekipy Kanału Zero Izabeli Krzan.

Stanowski chwali się wynikami Kanału Zero

Kanał Zero zyskał dużą popularność jeszcze przed oficjalnym startem, zdobywając ponad 200 tysięcy subskrypcji na YouTube. Obecnie liczba ta przekroczyła 1,2 miliona subskrybentów. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony widzów, jak i osób ze świata biznesu, a pomysłodawca zakłada maksymalną transparentność Kanału. Nie stroni od publikowania liczb - własnie na portalu X pochwalił się nie tylko gigantyczną ilością odsłon, ale także przychodami z reklam. Te liczby naprawdę robią wrażenie.

W lipcu Kanał Zero wygenerował 35,2 mln wyświetleń. Dziennikarz zwrócił też uwagę na to, że w pół roku zdobyli aż 230 milionów wyświetleń. "Jako Kanał Zero zakończyliśmy lipiec z wynikiem, którego się nie spodziewałem, biorąc pod uwagę urlopy wśród członków redakcji, pogodę odciągającą widzów od ekranów - 35,2 mln wyświetleń" - poinformował dziennikarz. A jak to się przekłada na pieniądze? Imponująco! Jak poinformował Stanowski przychód s reklam Adsense to niemal 3,5 mln zł, a dokładniej 3 460 668,34 zł.

Zobacz też: Stanowski kontra Derpieński. Dziennikarz ujawnia szczegóły nowego filmu

Zobacz galerię: To ona zastąpi Izabellę Krzan w "Kole fortuny" TVP

Sonda Czy oglądasz Kanał Zero? Tak, regularnie! Od czasu do czasu Nie i nie zamierzam