Tylko u nas! Danuta Martyniuk w "Królowej przetrwania"! Mamy komentarz Zenona

Danuta Martyniuk chce zostać "Królową przetrwania"

Danuta Martyniuk nie przestaje zaskakiwać. Kobieta niedawno przeszła dużą metamorfozę, a później zdecydowała się na pierwszą telewizyjną przygodę. Jej plany nie kończą się na reality show "Eksperyment: Odsiadka". Żona króla disco polo celuje wyżej i teraz będzie można ją oglądać w jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych ostatnich lat. "Super Expressowi" udało się ustalić, że Danuta Martyniuk znalazła się w gronie uczestników kolejnej edycji "Królowej przetrwania". To format, który wywołuje sporo kontrowersji, ale też jest bardzo wymagający dla uczestników. Przed Danutą intensywne przygotowania. Zapytaliśmy Zenona Martyniuka o nową przygodę ukochanej.

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Zenon Martyniuk komentuje udział żony

W rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" Zenon Martyniuk przyznał, że Danuta weźmie udział w "Królowej przetrwania".

Danuta wspominała, że będzie będzie uczestniczyć w takim programie - powiedział nam piosenkarz.

Zenon zapewnił, że małżonka ma jego pełne wsparcie i będzie trzymał za nią kciuki. Niestety obowiązki zawodowe uniemożliwiają mu towarzyszenie jej w przygotowaniach do trudnego reality show.

Ja ostatnio bardzo dużo wyjeżdżałem. Za bardzo nie jestem w temacie, jakie przygotowania wyglądają - wyjaśnił wokalista.

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Kiedy nowa edycja "Królowej przetrwania"?

4. edycja programu "Królowa przetrwania" pojawi się na antenie TVN7 już niedługo. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale pierwszy odcinek ma zostać wyemitowany na początku 2027 roku. Oprócz Danuty Martyniuk udział wezmą m.in. Ksenia Ngo i Mariola Bojarska-Ferenc.