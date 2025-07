Maria Tyszkiewicz od lat uważana jest za jedną z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia. Zasłynęła nie tylko z ról teatralnych i telewizyjnych, ale również jako świetna wokalistka – jej występy w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo, zapewniły jej sympatię widzów, a także uznanie branży. Mimo sukcesów zawodowych Maria konsekwentnie strzegła swojego życia prywatnego. Tym większym zaskoczeniem okazał się jej najnowszy post w mediach społecznościowych, który ujawnił, że… wyszła za mąż!

Tyszkiewicz wyszła za mąż. Co za wspaniałe wieści!

"Niespodzianka, już nie randkujemy" – napisała artystka pod zdjęciem przedstawiającym ją w białej sukni ślubnej u boku świeżo poślubionego męża. Ten krótki, żartobliwy podpis wystarczył, by wywołać lawinę komentarzy. Pod postem momentalnie pojawiły się setki wiadomości od fanów, znajomych z branży oraz zachwyconych internautów.

Marysia! Dominik! Jesteście piękni tą Miłością. Gratulacje i samych takich chwil - czytamy w sekcji komentarzy fanów pod ślubnym postem zakochanej pary.

Zakochani do tej pory unikali rozgłosu, a szczególnie Dominik, który – jak się okazuje – nie jest związany ze światem show-biznesu. Mąż Marii Tyszkiewicz to osoba stroniąca od medialnego zgiełku i ceniąca sobie spokój i prywatność. Tym bardziej zaskakujące było to, że zdecydowali się ogłosić swój ślub w mediach społecznościowych. Jak przyznała aktorka, to na tyle ważny moment w ich życiu, że po prostu musieli się nim podzielić. Maria i Dominik wyglądają na zdjęciu niezwykle szczęśliwie – on w klasycznym garniturze, ona w subtelnej, ale eleganckiej kreacji ślubnej. Ich spojrzenia mówią więcej niż tysiąc słów!

