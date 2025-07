W sobotę 5 lipca 2025 roku w warszawskim Pałacu Prezydenckim odbyła się jedna z najbardziej strzeżonych ceremonii ostatnich miesięcy. Kinga Duda, córka prezydenta RP, wzięła ślub z Mateuszem – prawnikiem i doktorem nauk prawnych, który ukończył prestiżowy University of Cambridge. Zakochani przez lata chronili swoją prywatność i również tego dnia zadbali o dyskrecję – ślub odbył się bez medialnego rozgłosu, a wśród gości znaleźli się jedynie najbliżsi.

Choć młoda para unika błysku fleszy, zdjęcia Kingi Dudy w ślubnej sukni szybko trafiły do internetu. Stylizacja panny młodej od razu stała się przedmiotem licznych komentarzy. Jej kreację oceniła m.in. znana projektantka mody Ewa Minge. Kreatorka mody przyznała, że każda panna młoda wybiera suknię, kierując się własnymi marzeniami – często sięgającymi jeszcze czasów dzieciństwa. Jej zdaniem wybór Kingi był bardzo osobisty i daleki od przepychu.

Na uwagę zasługuje też biżuteria, którą wybrała Kinga Duda. Na szyi panny młodej pojawił się wyrazisty sznur pereł – dodatku, który według Ewy Minge dodał stylizacji lekkości i szlachetności.

Z tego co widać, suknia była dość klasyczna, bez przepychu i nadmiernych konstrukcji. Kolor kremowy, który jest zdecydowanie moim faworytem. Biel optyczna jest często mało twarzowa zwłaszcza dla blondynek. Gęsty sznur pereł na szyi to piękna, bezpretensjonalna ozdoba. Skromnie i estetycznie, ważne, aby panna młoda była szczęśliwa. Reszta to tylko opakowanie - przyznała projektantka.