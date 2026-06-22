U szczytu sławy Agnieszka Sitek odeszła ze "Złotopolskich". Jej dosadna deklaracja stała się legendą

Redakcja se.pl
aszu
2026-06-22 18:22

Gdy miliony Polaków co niedzielę zasiadały przed telewizorami, by śledzić losy jej serialowej postaci, Agnieszka Sitek wiodła podwójne życie. Na ekranie była gwiazdą, której popularność rosła z każdym odcinkiem. Poza nim pozostawała jednak artystką, która z rosnącym przekonaniem wiedziała, że jej prawdziwa droga prowadzi w zupełnie innym kierunku – z dala od sławy, na własnych warunkach.

Gdy cała Polska patrzyła

Pod koniec lat 90. niedzielne popołudnia miały swój rytm. W milionach domów pachniało rosołem, a telewizory wyświetlały czołówkę „Złotopolskich”. Serial, który stał się rodzinnym rytuałem, kreował gwiazdy i budził emocje. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy Waldka, Marcysi i Weroniki Gabriel, w którą wcielała się Agnieszka Sitek. Jej postać była jednym z filarów opowieści, a aktorka zyskała ogromną popularność. Jednak w samym sercu tego telewizyjnego fenomenu, Sitek patrzyła na swoją karierę z zupełnie innej perspektywy.

Polecany artykuł:

Kleczkowska ze "Złotopolskich" już tak nie wygląda! Małgorzata Rożniatowska poz…

Tylko praca, nie misja

Dla większości obsady „Złotopolscy” byli trampoliną do sławy. Dla Agnieszki Sitek – przystankiem. Aktorka nigdy nie ukrywała swojego pragmatycznego podejścia do roli, która przyniosła jej rozpoznawalność. Jak podawały media, otwarcie przyznawała, że postać Weroniki traktuje przede wszystkim jako sposób na finansową stabilizację. Nie budowała wokół siebie aury gwiazdy, nie karmiła show-biznesu opowieściami z planu. W jej postawie czuć było dystans i świadomość, że jej zawodowa droga prowadzi w zupełnie innym kierunku, z dala od kamer i telewizyjnego blichtru.

Polecany artykuł:

"Złotopolscy" byli jak niedzielny rosół u babci. Ciepło, ale czasem wrzało. Mił…

Decyzja, która stała się legendą

W szczytowym momencie popularności serialu Agnieszka Sitek podjęła decyzję, która zaskoczyła fanów. Zniknęła z ekranów, porzucając medialny świat na rzecz teatru i edukacji. To nie była ucieczka ani kaprys, lecz w pełni świadomy wybór artystycznej drogi. Jej motywacje wybrzmiały najmocniej w słowach, które po latach wciąż robią wrażenie.

Wolę mu poświęcać całe swoje nie tylko zawodowe życie, niż brać udział w wątpliwej jakości przedsięwzięciach telewizyjnych czy filmowych, które nie oddają prawdy o mnie jako człowieku

– wyznała na łamach „Życia na Gorąco”. Ta dosadna deklaracja była czymś więcej niż tylko wyjaśnieniem. Była manifestem.

Polecany artykuł:

Tak wygląda słynna Weronika ze Złotopolskich. Agnieszka Sitek ma 50 lat. Strasz…

Cena za wierność sobie

Odejście Agnieszki Sitek ze „Złotopolskich” nie przeszło bez echa. Wręcz przeciwnie – jej nieobecność do dziś budzi legendy wśród wiernych fanów serialu. W czasach, gdy rodził się polski show-biznes, a popularność telewizyjna wydawała się najwyższą wartością, ona jedna odwróciła się na pięcie i poszła własną drogą. Wybrała prawdę o sobie zamiast rozpoznawalności, teatr zamiast telewizji. Jej historia stała się cichym, ale wymownym komentarzem do świata, który wolała obserwować zza kulis, na własnych zasadach.

Agnieszka Sitek z uśmiechem w kratę koszuli i chustce w paski na szyi, po lewej, oraz w zbliżeniu obejmująca mężczyznę, po prawej. Aktorka odeszła ze Złotopolskich u szczytu sławy. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 19
Od "Złotopolskich" do "Na dobre i na złe". Tak na przestrzeni lat zmieniał się Tomasz Ciachorowski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVP
ZŁOTOPOLSCY