Edward Miszczak podsumował Filipa Chajzera. Co z jego powrotem do TV? Nie oszczędził go

"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz znalazła miłość w programie

Małgorzata Borysewicz to uczestniczka 4. edycji programu "Rolnik szuka żony" oraz właścicielka gospodarstwa na Podlasiu. W 2017 roku, za sprawą show, poznała Pawła Borysewicza, który gotów był zmienić całe swoje życie właśnie dla niej. Niedługo po zakończeniu nagrań para wzięła ślub. Jesienią 2019 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary, syn Ryszard. Rok później dołączyła do nich córka Blanka.

Udział w programie przyniósł jej nie tylko miłość, ale również popularność. Borysewicz prowadzi na Instagramie profil @rolnikwszpilkach, który śledzi ponad 200 tys. obserwatorów. W mediach społecznościowych dzieli się fragmentami swojego prywatnego życia, a także radami dotyczącymi domowej organizacji oraz swoimi kulinarnymi popisami. Jej filmiki z przepisami cieszą się sporą popularnością.

Zobacz również: Małgosia z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się efektami diety zmieniającej rysy twarzy

"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz pokazała weselną stylizację

Rolniczka chętnie zamieszcza również zdjęcia swoich stylizacji oraz ważnym momentów z życia. W ubiegły weekend na jej Instagramie pojawiła się relacja z wesela. Małgorzacie towarzyszył oczywiście mąż, ale również siostry. Wspólne zdjęcie opublikowała na Instastories. Rodzinna fotografia niespodziewanie wzbudziła sporo zamieszania.

Jedna z obserwujących napisała do Borysewicz nawiązując do kreacji sióstr: "Mam wrażenie, że wy macie takie coś jak już macie imprezy czy to roczki, wesela itd... że jedna chce wyglądać lepiej od drugiej. Nie wiem, czy to pozytywne, czy negatywne spostrzeżenie".

Małgorzata nie pozostawiła tego spostrzeżenia bez odpowiedzi. Szczerze przyznała, że razem z siostrami po prostu lubią się stroić na specjalne okazje. "Jako siostry nie rywalizujemy ze sobą, wręcz wysyłamy sobie stylówki byśmy pomogły sobie wybrać naj. Co prawda ostatnio mówię Milenie... nie kupuj cekinów, bo to już nie pasuje... a sama kupiłam 2 sukienki bogato zdobione. Za tydzień mamy imprezkę i też Wam doślemy wrażeń. Skromnie nie będzie, bo raczej nie było tak nigdy" - napisała.

Na Instagramie zamieściła również wspólne zdjęcie z mężem, na którym można podziwiać jej stylizację.

Zobacz również: "Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz zakochała się na oczach milionów widzów. Z Pawłem tworzy dziś szczęśliwą rodzinę

Widzowie oburzeni po prezentacji kandydatów do "Rolnik szuka żony". W 11. edycji zobaczymy... znaną influencerkę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz zakochała się na oczach milionów widzów. Jak się zmieniła?