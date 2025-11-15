Uczestniczki "Randki w ciemno" straciły głowę dla Piotra Gąsowskiego! "Nie mogłam się doczekać ciebie"

"Randka w ciemno" od lat dostarcza widzom emocji, śmiechu i nieprzewidywalnych sytuacji. Jednak to, co wydarzyło się w szóstym odcinku programu, przejdzie do historii telewizji rozrywkowej. Emisja zaplanowana jest na 15 listopada 2025 roku o godzinie 16:30, ale już teraz wiadomo, że będzie to odcinek inny niż wszystkie. Trzy uczestniczki, Kasia, Karina i Judyta, zamiast skupiać się na poznaniu wybranego kandydata, postanowiły otwarcie flirtować z gospodarzem programu.

"Randka w ciemno": Uczestniczki oszalały na punkcie Piotra Gąsowskiego

Już od pierwszych chwil rozmowy między uczestniczkami a Piotrem Gąsowskim było czuć wyjątkową energię. Kobiety wniosły na plan ogromne pokłady luzu, uroku i pewności siebie, co natychmiast zmieniło klimat randki. Zamiast klasycznych pytań o pasje i marzenia, pojawiły się komplementy i przekomarzania.

Kasia odważnie wyznała: "Nie mogłam się doczekać ciebie, Piotrze".

Ta deklaracja wywołała salwę śmiechu wśród ekipy i publiczności, a Gąsowski, znany z błyskotliwego dowcipu, zareagował natychmiast: "To może ja zadzwonię po Ibisza, żeby poprowadził ten program, naprawdę".

Nie trzeba było długo czekać, by Karina i Judyta również zaczęły wchodzić w grę słownych flirtów. Widzowie zobaczą wiele dwuznacznych żartów i pełnych wdzięku ripost prowadzącego.

Atmosfera na planie z pewnością była wyjątkowo lekka i zabawna. Gąsowski doskonale odnalazł się w roli obiektu zainteresowania, pokazując jednocześnie ogromny dystans do siebie.

Odcinek nie ograniczy się jednak wyłącznie do flirtu między uczestniczkami, a prowadzącym. Tradycyjnie nie zabraknie momentów szczerości i emocji, bo po początkowych żartach uczestniczki otworzą się także na temat swoich prawdziwych oczekiwań wobec miłości i relacji. Ich szczerość i poczucie humoru sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać wzroku od ekranu!

