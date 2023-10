Uczestnik "Rolnik szuka żony" trafił do szpitala. Jego operacja trwała 2,5 godziny

Na antenie TVP1 możemy już śledzić losy bohaterów najnowszej, 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Format cieszy się niesłabnącą popularnością i w niedzielne wieczory przyciąga przed telewizory wielu widzów zainteresowanych miłosnymi perypetiami rolników. Tymczasem doszły nas wieści o kłopotach zdrowotnych jednego z uczestników 7. edycji programu. Maciej Kazek, nazywany królem czereśni, przekazał za pośrednictwem Instagrama, że przebywa w szpitalu i czeka go operacja. Po kilku godzinach ponownie odezwał się do fanów z informacją, że jest po zabiegu i czuje się dobrze.

Maciej Kazek w "Rolnik szuka żony 7"

Maciej Kazek nie znalazł w programie miłości. Spośród wielu kandydatek wybrał Ilonę, której zaimponowała jego pewność siebie i chęć znalezienia "bratniej duszy". Szybko okazało się jednak, że ich historia nie miała happy endu, a przynajmniej nie takiego, na jaki mogli liczyć widzowie miłosnego show. Relacja Maćka i Ilony nie przetrwała, kobieta jakiś czas po programie znalazła jednak miłość i wyszła za mąż. Na temat prywatnej sytuacji rolnika niewiele wiadomo, tego typu informacje zostawia dla siebie. Czasem jednak odkrywa cząstkę swojego życia i zdradza obserwatorom, co u niego.

Maciej Kazek przeszedł planową operację. Trwała 2,5 godziny

Informacja o operacji mogła zaniepokoić fanów, w istocie były to jednak dobre wieści. Rolnik trafił bowiem do Światowego Centrum Słuchu na planowy zabieg wszczepienia implantu słuchowego. Jak to sam ujął, ma nowe ucho i w końcu będzie słyszał. Operacja trwała 2,5 godziny i najwyraźniej się udała. Na pooperacyjnej fotce widać rolnika z zabandażowaną głowa, ale i szerokim uśmiechem na twarzy. Życzymy szybkiego powrotu do pełnej sprawności.

