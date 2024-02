Ulubieniec widzów żegna się z serialem TVP. Wiadomo, kto zajmie jego miejsce

W kwietniu ub.r. informowaliśmy, że Jacek Knap dołączył do obsady popularnego serialu TVP 1. Został piątym partnerem Alexa. Wcześniej w tej roli występowali: Jakub Wesołowski (38 l.), Antoni Pawlicki (40 l.), Krystian Wieczorek (48 l.) i Wojciech Czerwiński (42 l.). Ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nikt jednak nie przypuszczał, że tak szybko. „Trzymaj się Piotrek. Ja już lecę. Zadbaj o Sylwię, Monikę i Janusza" - napisał Knap na swoim profilu na Instagramie, dając do zrozumienia, że żegna się z serialem. Swoje słowa skierował do Piotra Bondyry (33 l.), który wciela się w Gutka. „Już drugi raz żegnam swojego dowódcę” - odpowiedział mu. Komentarz pod zdjęciem zostawiła także Sylwia Juszczak-Krawczyk (46 l.). „Będziemy tęsknić” - dodała.

Nie wiadomo w jakich okolicznościach serialowy Andrzej Sochoń opuści łódzką komendę. Wiadomo na pewno, że ekipę policjantów wzmocni komisarz Paweł Kozera, grany przez Marcina Rogacewicza. To właśnie on najprawdopodobniej będzie szóstym opiekunem Aleksa. Aktor zdobył popularność dzięki roli w „Na dobre i na złe”. W trakcie pandemii otworzył warzywniak, by móc utrzymać rodzinę. A teraz dołączył do serialu.

