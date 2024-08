Co za wiadomości!

"Rolnik szuka żony": Waldemar i Dorota oczekują dziecka

"Rolnik szuka żony" od samego początku budzi wiele skrajnych emocji. Cieszy się jednak ogromną popularnością, a kilku uczestników rzeczywiście odnalazło miłość w programie. Dziesiąta edycja wzbudziła szczególne emocje. Wszystko za sprawą dość zaskakujących decyzji męskich uczestników hitu TVP. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników był Waldemar.

Waldemar Gilas zdobył sobie wielu fanów i równie wielu przeciwników, ale niezaprzeczalnie jest gwiazdą ostatniej edycji. W programie zaprosił do swojego gospodarstwa trzy uczestniczki - Ewę, Dorotę oraz Annę. Zarówno widzowie, jak i rodzina Waldemara wierzyła, że coś więcej połączy do z Dorotą. Mężczyzna zainteresował się jednak Ewą, a odrzucona kandydatka cała we łzach odjeżdżała z gospodarstwa rolnika.

W finałowym odcinku okazało się jednak, że nie udało im się stworzyć trwałej relacji. Rolnik nie przyszedł jednak do studia sam. U jego boku znalazła się bowiem odrzucona wcześniej Dorota. Chociaż nie była pierwszym wyborem Waldemara, to udało im się stworzyć stabilny związek.

"Rolnik szuka żony": Syn Doroty powiedział o kilka słów za dużo

W maju zakochani podzielili się z fanami radosną nowiną - ich rodzina się powiększy. "Kochani w takich okolicznościach przyrody i wśród naszych przyjaciół, pragniemy podzielić się z wami radosną nowiną" - wyznał Waldemar w instagramowym nagraniu. Jego ukochana dodała, że spodziewają się córeczki.

Kilka tygodni temu mężczyzna na swoim Instagramie odpowiedział na kilka pytań od obserwujących. Jedna z obserwujących go osób zapytała, czy mają już wybrane imię dla córki.

"Jeszcze się nie zastanawialiśmy. Myślę, że jak już razem zamieszkamy, to wtedy się wymienimy swoimi typami i finalnie ustalimy. Ja jestem zwolennikiem rzadkiego imienia, nie ulegam trendom i popularności imion dzieci jak większość rodziców. Ja mam rzadkie imię i chciałbym, by moja córka też takie miała" - przyznał Waldemar.

Z fanami postanowiła skontaktować się również Dorota. Podczas niedawnej relacji na żywo doszło do małej wpadki. W pewnym momencie jej syn zdradził imię siostry. "Wiktoria będzie imię dla dziecka" - powiedział chłopiec. Zaskoczona Dorota próbowała "uratować" sytuację mówiąc: "Nie wiem, kochanie". Chłopiec jednak nie odpuszczał. "Mówiłaś, że wiesz" - rzucił do mamy. Po tych słowach ukochana Waldemara szybko zakończyła relację.

