Uwaga, przystojniak! Radzimir Dębski na murku zajada się frytkami. Odsłonił pokaźny tatuaż

Radzimir Dębski, znany też jako Jimek, to jeden z najzdolniejszych polskich kompozytorów. Pokochali go Polacy, ale nie tylko. Jimek współpracuje też z zagranicznymi gwiazdami i robi karierę na całym świecie. Na dodatek jest prawdziwym przystojniakiem, co doskonale widać na ostatnich zdjęciach, które Radzimirowi wykonali paparazzi!

Kompozytor paradował po mieście w skąpej koszulce i koszykarskich szortach. Nonszalancki strój odsłonił spory tatuaż, a uroku dodawały mu potargane wiatrem, półdługie włosy.

Jimek, czyli Radzimir Dębski, zajada się frytkami, siedząc na murku

Paparazzi "przyłapali" syna Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz, podczas spotkania ze znajomymi. Cała paczka chętnie korzystała z ostatnich ciepłych dni. Nie zamierzali chować się po lokalach, woleli wziąć jedzenie na wynos i rozsmakować się we frytkach oraz hamburgerach, siedząc na murku wśród drzew.

Pogoda dopisała. Było na tyle ciepło, że Radzimir podjechał w okolice lokalu na rowerze i w przewiewnym, lekkim stroju złożonym z luźnej koszulki bez rękawów i koszykarskich szortów. Koszulka odsłoniła tatuaż Dębskiego, który zajmuje pokaźną część umięśnionego ramienia kompozytora i idealnie do niego pasuje. Przedstawia pięciolinię i zapis nutowy 24 fugi Bacha.

Koszykarskie szorty i buty sportowe, jak widać, sprawdzają się nie tylko na boisku. Czemu Radzimir sięgnął właśnie po nie? Być może dlatego, że, jak wyznał, kiedyś chciał być koszykarzem. Marzenia nie udało się spełnić, ale Dębski zasilał Gortat Team podczas wyzwań charytatywnych.

Dębski z kolegami. Zjadł i po sobie posprzątał

Paparazzi uwiecznili spotkanie Radzimira z kolegami. Było dużo rozmów, śmiechu, a nawet jazda na deskorolce. No i oczywiście smakowite jedzenie. Kiedy panowie skończyli ucztę, Jimek wstał z murku i powędrował do śmietnika, by wyrzucić puste opakowania. To się chwali.

