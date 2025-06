To pierwsza taka publiczna scena z udziałem Stylesa od czasu jego rozstania z aktorką Taylor Russell w maju 2024 roku. Nic więc dziwnego, że zdjęcia i nagrania z festiwalu Glastonbury natychmiast obiegły sieć i rozbudziły spekulacje fanów: czy to nowa dziewczyna artysty? A może tylko przelotna znajomość?

Tajemnicza kobieta u boku Stylesa. Internet spekuluje

Do tej pory nie udało się ustalić tożsamości kobiety, z którą Styles wymieniał czułości. Niektóre źródła spekulują, że może to być osoba spoza świata show-biznesu, co wpisywałoby się w strategię wokalisty, który od lat pilnie strzeże swojej prywatności. W przeszłości gwiazdor był związany z wieloma znanymi kobietami, m.in. z Taylor Swift, Kendall Jenner, Olivią Wilde czy modelką i aktorką Emily Ratajkowski. Każdy jego związek stawał się medialną sensacją, a tabloidy prześcigały się w doniesieniach zza kulis tych relacji.

Styl życia gwiazdora: prywatność ponad wszystko

Mimo że Harry Styles od lat pozostaje w centrum zainteresowania fanów i mediów, sam konsekwentnie unika komentarzy na temat swojego życia uczuciowego. Rzadko pokazuje się z partnerkami na czerwonym dywanie i niemal nigdy nie komentuje relacji w wywiadach.

Harry Styles – od One Direction do światowej kariery solowej

Harry Styles to jeden z największych fenomenów muzycznych ostatniej dekady. Zasłynął jako członek boysbandu One Direction, który szturmem zdobył listy przebojów i serca nastolatek na całym świecie. Po zawieszeniu działalności zespołu Styles rozpoczął solową karierę, która okazała się jeszcze większym sukcesem.

Jego albumy takie jak „Fine Line” czy „Harry’s House” zebrały entuzjastyczne recenzje, a single „As It Was”, „Watermelon Sugar” czy „Sign of the Times” zdobyły szczyty list przebojów. Artysta zyskał także uznanie za swój unikalny styl – zarówno muzyczny, jak i modowy. Dziś uznawany jest nie tylko za wokalistę, ale też ikonę stylu i wolności w wyrażaniu siebie.

Harry Styles caught making out with someone at Glastonbury. Ya know what, good for you king. I love seeing him be his most messy self😂 pic.twitter.com/gYKYhbPxvo— Britty🛰🖤 (@moondancerry) June 29, 2025