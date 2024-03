Urzędnicy nie pozwolili mu nazwać córki, jak pragnął. Polski piosenkarz nie kryje rozgoryczenia

Vito Bambino (36 l.), właściwie Mateusz Wojciech Dopieralski, to popularny artysta znany z Męskiego Grania i duetu z Sanah ("Ale jazz"). Niedawno urodziło mu się drugie dziecko, córeczka. Ciążę swojej żony, Agaty Di Prima-Dopieralski, ukrywał do samego rozwiązania. Gdy poszedł do urzędu zarejestrować córkę, spotkała go niemiła niespodzianka.