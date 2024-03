Darius Von Prais to wokalista disco polo, który może poszczycić się spektakularną metamorfozą. Artysta niebotycznie schudł. Jeszcze niedawno ważył 160 kilogramów, co było spowodowane m.in. cukrzycą, na którą choruje od 18. roku życia. Zanim postawił na muzykę, mieszkał w Danii, gdzie prowadził firmę transportową. Po powrocie do Polski pracował m.in. jako taksówkarz. By schudnąć, poddał się operacji bariatrycznej, w trakcie której dowiedział się, że choruje na nowotwór, który trzeba usunąć.

Po tych traumatycznych przeżyciach, udało mu się schudnąć aż 80 kg! Jego najnowszy teledysk do piosenki "Jungle" w 7 dni na YouTube zyskał 533 tys. odsłon. Być może powodem tak dużej liczby wyświetleń jest udział kontrowersyjnych osób. Aktorki z branży dla dorosłych Macy Thai Nihongo oraz transseksualistki o pseudonimie Ida.

- Druga zaskakująca informacja, jaką odkryliśmy, dotyczy modelki Ida, która 100% zmieniła płeć. Ida, znana z Instagrama @ida2xx, pojawiła się w teledysku Von Prais, stając się wyzwaniem dla konserwatywnej opinii publicznej. Czy jesteście w stanie odgadnąć, która z modelek to właśnie ona? - czytamy na disco-polo.info.

Tytuł artykułu "Skandaliczne kulisy nowego teledysku disco polo! Gwiazda filmów dla dorosłych i transseksualista w rolach głównych" nie umknął branżowemu portalowi dla osób LGBT. "Transpłciowa modelka w teledysku disco-polo - branża mówi o zaskoczeniu i skandalu" - czytamy z kolei tytuł na queer.pl.

"Jungle" to nie jedyny dobrze oglądający się teledysk Von Praisa. "Dziewczyna z mustanga" ma 483 tys. wyświetleń.

"Jungle" to nie jedyny dobrze oglądający się teledysk Von Praisa. "Dziewczyna z mustanga" ma 483 tys. wyświetleń.