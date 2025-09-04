W cieniu spotkania Nawrockiego z Trumpem, w USA była Anna Kalczyńska. Miała arcyważne zadanie!

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, gdzie rozmawiano m.in. o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z Marco Rubio w Miami, gdzie ogłoszono laureatkę Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Anna Kalczyńska poprowadziła uroczystość wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy kubańskiej opozycjonistce Bercie Soler Fernandez i pochwaliła polską dyplomację.

Karol Nawrocki mówi, co usłyszał podczas rozmów z Donaldem Trumpem

Karol Nawrocki w trakcie swojej pierwszej zagranicznej podróży jako prezydent RP spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Polski prezydent po rozmowie z amerykańskim przywódcą sprawiał wrażenie bardzo zadowolonego. - To jasno wybrzmiało i to znalazło swoje potwierdzenie także w czasie rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa Polska jest wyjątkowym, szczególnym sojusznikiem - zaznaczył Karol Nawrocki. - Zdradzę państwu, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy nawet z panem prezydentem i z ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu - dodał prezydent. Spotkanie polskiej i amerykańskiej głowy państwa było oczywiście tematem numer 1 w naszej polityce. Spory rezonans jednak wywołała także rozmowa Radosława Sikorskiego i Marco Rubio, która odbyła się w Miami. Poźniej obaj szefowie dyplomacji ogłosili nazwisko laureatki Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy. Podczas uroczystości niezwykle ważne zadanie miała Anna Kalczyńska, wieloletnia gwiazda TVN, która obecnie związana jest z TVP.

Anna Kalczyńska na uroczystości z Radosławem Sikorskim i Marco Rubio

Anna Kalczyńska prowadziła uroczystość, w której uczestniczyli Radosław Sikorski i Marco Rubio, a potem zamieściła wpis na Instagramie, w którym pochwaliła polski rząd.

Anna Kalczyńska na premierze z 15-letnim synem. Ależ on wyrósł! Podobny do mamy?

Z prawdziwą przyjemnością poprowadziłam uroczystość wręczenia nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy. Kolejną laureatką została kubańska opozycjonistka - Berta Soler Fernandez, założycielka stowarzyszenia Damas de Blanco, wspierającego więźniów politycznych. To bardzo dobry ruch polskiej dyplomacji. Któż nie docenia go bardziej, niż Sekretarz Stanu Marco Rubio, syn kubańskich emigrantów, którego do polityki przyciągnęły opowieści dziadka, pamiętającego jak komunizm zniszczył jego ojczyznę. Dziś ze sceny pochwalił politykę polskiego rządu, mówiąc, że spośród państw, które wyzwoliły się spod komunistycznego jarzma, Polska okazała się najbardziej lojalnym sojusznikiem USA

- czytamy w poście gwiazdy TVP.

Galeria: Anna Kalczyńska w USA z Radosławem Sikorskim i Marco Rubio

Sonda Jak oceniasz spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa? Bardzo dobrze Raczej dobrze Średnio Raczej źle Bardzo źle Nie wiem