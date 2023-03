W dzień św. Patryka zdradzamy, które gwiazdy mają irlandzkie korzenie. Z nimi można wychylić szklankę zielonego piwa

To zaskakujące, ale w żyłach legendy Hollywood o niezwykłej latynoskiej urodzie płynie więcej krwi irlandzkiej, niż włoskiej. W rzeczywistości troje spośród jego dziadków to Irlandczycy. Rodzice jego matki byli w pełni Irlandczykami, a rodzicami jego ojca byli Irlandka Helen O'Reilly i Włoch Henry De Niro. Jako nastolatek Robert de Niro podróżował po Irlandii w poszukiwaniu swoich dalekich krewnych.

Choć w Polsce kojarzona jest głównie przez pryzmat słowiańskich korzeni ojca, piękna Emily jest w sporej części Irlandką - obie jej babcie mają pochodzenie irlandzkie. Na zielonych wzgórzach tego pięknego kraju spędziła część dzieciństwa. Teraz również często tam bywa, ponieważ jej ojciec, artysta malarz John Ratajkowski kupił i wyremontował tam stara farmę.

Demi Lovato odkryła swe irlandzkie pochodzenie w 2017 r., po przesłaniu DNA do testów. Artystka ogłosiła na Twitterze, że w jej żyłach płynie mieszanina krwi hiszpańskiej, rdzennie amerykańskiej, skandynawskiej, brytyjskiej i irlandzkiej, a nawet afrykańskiej.

Choć gwiazda "Glee" częściej mówi o swoim azjatyckim pochodzeniu, to nie zapomina o swoich europejskich korzeniach. W żyłach jego ojca krążyła krew niemiecka, brytyjska i irlandzka, więc Darren również jest po części Irlandczykiem.

W 2014 r. Hathaway mówiła o swoich irlandzkich kuzynach i o tym, że czuje się „trochę Irlandką” w programie radiowym „Newstalk”. „Nazwisko panieńskie mojej matki to McAuley, a moja babcia miała na imię Sinnott” – powiedziała.

Tata Gwen Stefani jest Włochem, ale ze strony matki piosenkarka ma korzenie irlandzkie i szkockie, co wyjaśnia jej tradycyjne wychowanie. - Dorastałam jako grzeczna katoliczka. To zawsze mnie trochę przerażało, presja bycia takim fajnym – mówiła w wywiadzie dla Vogue w 2008 r. artystka.

Prapradziadek prezydenta USA - Falmouth Kearney, pochodził z iralandzkiego Moneygall. W w 1850 r. wybrał się w podróż do Liverpoolu, a następnie za ocean. Prezydent Obama uhonorował swoje dziedzictwo wycieczką do rodzinnego miasta Kearneya w 2011 roku. Chętnie popijał tam Guinnessa w towarzystwie mieszkańców miasta.

