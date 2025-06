W Opolu gwiazdy zaśpiewają ku pamięci Wojciecha Trzcińskiego. Jego utwory śpiewała cała Polska!

Już za kilka godzin rozpocznie się 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Wydarzenie potrwa cztery dni, a na scenie zaprezentują się największe gwiazdy muzyki. W ostatnim dniu uczą pamięć Wojciecha Trzcińskiego. To on stworzył utwory, które do dziś śpiewa cała Polska. Wybitny kompozytor zmarł 1 lutego 2025 roku.