Tak się poznali!

Zanim gwiazdy zasypią fanów relacjami na Instagramie z romantycznych, walentynkowych kolacji, przypominamy, jak poznały się niektóre ze znanych par. Niektóre historie są naprawdę nietypowe i zaczęły się w bardzo nieoczywistych, a przede wszystkim niespodziewanych sytuacjach.

W pociągu, u lekarza, na obozie... Tajemnice z życia gwiazd!

Edyta Pazura jest trzecią żoną Cezarego Pazury. Uczucie, jakie ich połączyło, było tym od pierwszego wejrzenia. Para poznała się pod koniec maja 2007 roku w pociągu, kiedy aktor odbywał pewną podróż, a jego przyszła wybranka serca pracowała w Warsie.

- Spytałem, czy da mi swój numer, ale odmówiła. Zacząłem ją więc przekonywać, że chcę tylko zaprosić ją na kawę, że zapraszam, że mam wielki pusty dom, że odpocznie... Bajerowałem jak chłopiec z gimnazjum. Wreszcie dała mi ten numer i bardzo się śmiała, kiedy od razu zadzwoniłem. A ja po prostu chciałem wiedzieć, że to prawdziwy numer, bo podejrzewałem, że pewnie nie jestem pierwszym frajerem, który o niego prosił - wspominał po latach Cezary.

Strzała Amora równie niespodziewanie ugodziła Grażynę Torbicką oraz jej męża Adama. Dziennikarka poznała ukochanego, kiedy pewnego razu wybrała się do kliniki, by wykonać badania. Mężczyzna pracował w niej jako kardiolog. W tym roku będą świętować 42. rocznicę małżeństwa.

Wyżej wspomnieliśmy o obozie - podczas jednego ze sportowych wyjazdów doszło do spotkania Anny i Roberta Lewandowskich. Ciekawostką jest, że piłkarz przedstawił się trenującej wówczas karate 19-latce jako Andrzej.

- Najpierw zapamiętałam go jako Andrzeja, bo tak się chyba przedstawił. Uznał, że to raczej bez znaczenia, bo i tak mało kto zapamięta - wyznała wiele lat temu Anna.

Wyjątkową historię miłości mają również Magda Gessler i Waldemar Kozerawski. Choć poznali się ponad 30 dekady temu, los porozrzucał ich po różnych kontynentach. On wyjechał do Kanady, a ona do Madrytu. Na szczęście spotkali się po latach podczas zjazdu absolwentów Akademii Medycznej, którą organizowała restauratorka.