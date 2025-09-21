W Polsacie sparodiowali prezydenta i pierwszą damę. Tak ich pokazali

2025-09-21 9:40

Kabareciarze wzięli na celownik Pałac Prezydencki. W najnowszym odcinku "Kabaretu na żywo" pojawiły się skecze o byłym i obecnym prezydencie, a także o pierwszej damie. Nie brakowało ostrych żartów, charakteryzacji nawiązujących do dnia zaprzysiężenia i odniesień do głośnych wydarzeń.

"Kabaret na żywo" od lat przyciąga uwagę widzów, bo jego twórcy nie boją się żartować z bieżącej polityki i społecznych tematów, które rozgrzewają opinię publiczną. Program powrócił w 2024 roku na antenę Polsatu i od tego czasu co tydzień dostarcza widzom porcję satyrycznych komentarzy. Najnowszy odcinek pokazał, że kabareciarze nie zamierzają omijać najgorętszych tematów – tym razem w centrum znalazł się Pałac Prezydencki i nowa para prezydencka.

Były prezydent i niezręczne żarty

Pierwszy skecz wprowadził na scenę postać byłego prezydenta. Widzowie szybko dostrzegli, że satyrycy celowo przeplatają jego wizerunek z wcześniejszymi żartami, nazywając go m.in. Adrianem. Postać ta spotykała się z mężczyzną, który szukał obecnego prezydenta, a sytuację uzupełniła ekipa remontowa.

Pan już nie jest prezydentem. Co pan tu robi?

- pytano w skeczu.

Przyszedłem na stare śmieci, popatrzeć sobie. Nie mam nic lepszego do roboty

- odpowiedział były prezydent.

Hak, boks i nowy prezydent

Drugi fragment programu przeniósł akcję z udziałem ekipy remontowej do pałacu prezydenckiego. Kierownik grupy ogłosił, że pod sufitem zawisnąć ma hak.

Mówiłem, żeby wieszać tych zdrajców, a Karol podchwycił

- usłyszeli widzowie.

Ostatecznie okazało się jednak, że hak służył do zawieszenia gruszki bokserskiej.

To nawiązanie do hobby prezydenta, a także głośnego treningu Karola Nawrockiego z mistrzem boksu Łukaszem Różańskim. Nagranie ze spotkania obiegło media społecznościowe, a kabareciarze zrobili z tego jeden z głównych punktów żartu. W skeczu pojawiła się także aluzja do kulis wyboru nowej głowy państwa:

Prezes kazał go ludziom wybrać, to go wybrali... jak mnie

- miał powiedzieć "były prezydent".

Później odegrano jeszcze scenkę telefonu od prezesa. Urzędujący prezydent odmówił rozmowy, co sprawiło, że "Adrian" zemdlał.

Pierwsza dama w centrum uwagi

Duże wrażenie zrobiła również stylizacja artystki wcielającej się w Martę Nawrocką. Na scenie pojawiła się w niebieskim kostiumie, niemal identycznym jak ten, który pierwsza dama miała podczas zaprzysiężenia swojego męża. Zmieniony został jedynie kolor szpilek z beżowych na żółte.

Widzowie podzieleni. Padły gorzkie słowa

Choć fragmenty programu szybko trafiły do internetu i część internautów chwaliła satyryków za trafne nawiązania, nie brakowało także negatywnych komentarzy.

I znowu masa nieśmiesznych żartów z polityki? Dramat

- pisał jeden z widzów na Facebooku Polsatu.

Inni zwracali uwagę, że żarty bywają zbyt ostre:

Nie lubię kabaretów jak śmieją się z prezydenta. To nietaktowne. Tyle fajnych jest tematów.

