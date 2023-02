W sieci zawrzało na widok córki Gąsowskiego! "Śliczna jak TATUŚ" [FOTO]

Wellman nie miała litości dla Kraśki! Ma do niej żal?

Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka pożegnali się ostatnio z programem "Twoja twarz brzmi znajomo". Aktorzy zabrali swoje rodziny i razem wybrali się na zimowy urlop we włoskich górach, gdzie oddają się śnieżnemu szaleństwu. Zarówno Skrzynecka, jak i Gąsowski, relacjonują swoje wczasy w mediach społecznościowych. Kasia pochwaliła się zdjęciami na nartach z 11-letnią dziś córką Alikią, która prawie już przerosła znaną mamę.

Swoją latoroślą pochwalił się także Piotr Gąsowski. 15-letnia Julia złamała podczas wyjazdu rękę, jednak to nie zepsuło ich wspólnych wakacji.

- Jakie to wspaniałe, spędzać czas razem… Mieć czas dla siebie, pogadać o sprawach ważnych i mniej ważnych, powygłupiać się, pouczyć, pozjeżdżać, poleniuchować i poprzytulać… Jesteśmy szczęśliwi, że siebie mamy i tym szczęściem się z Wam dzielimy! Do pełnego szczęścia brakuje nam tylko mojego syna i brata Julci. No cóż… któryś z Gąsów musi pracować, żeby odpoczywać mogły inne Gąsy! Buziaki! - napisał na Instagramie Piotr Gąsowski.

Widok 15-letniej Julki wywołał spore poruszenie wśród fanów aktora, a wielu z nich jest zdania, że nastolatka to wykapany tata. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komplementów.

- Śliczna jak tatuś; Jak dwie krople wody; Julka kopia taty - piszą w komentarzach.

Zobaczcie jej zdjęcia niżej. Rzeczywiście jest tak podobna do taty? Piszcie w komentarzach!