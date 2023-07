W teledysku grupy Weekend pojawia się alkohol. KRRiT nałożyła sporą karę na nadawcę

Dlaczego Grzegorz Skawiński nie ma dzieci? Szczere wyznanie lidera Kombii. "Nie ma na to rady"

W naszym kraju nie brakuje sytuacji, w których na znane osoby nakładane są kary za promowanie alkoholu. Tyczy się to także mediów. Ostatnio Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła monitoring stacji telewizyjnej Power TV, której kończy się koncesja. Złożono więc wniosek o jej przedłużenie. No i zaczęły się problemy... W trakcie wspomnianego monitoringu odkryto, że na antenie wyemitowano teledysk do utworu "Wypijemy popłyniemy" zespołu Weekend w tzw. czasie chronionym.

- Nadano go w ramach pasma "Power Mix" w porze chronionej, czyli przed 20.00, z oznaczeniem wiekowym od 12 lat. Przeprowadzający analizę programu Power TV dopatrzyli się, że promowano w nim napoje alkoholowe (bez podania konkretnej marki) - informuje portal Wirtualne Media.

W wideoklipie do tego utworu, który udostępniamy poniżej, widzimy mężczyzn, którzy jadą samochodem. Jeden z nich popija szampana, a inny alkohol z tzw. piersiówki i dobrze się bawią.

Przypomnijmy, że w Polsce reklamowanie napojów alkoholowych nie może kojarzyć się chociażby z wypoczynkiem. W przypadku telewizji, radia czy kina może być ona emitowana tylko i wyłącznie między godz. 20 a 6 rano.

W związku z tym, stacja ma zapłacić 30 tys. zł kary. Nie wiadomo, czy nadawca odwoła się od tej decyzji KRRiT. Michał Winnicki, właściciel MWE Networks, do którego należy stacja Power TV, w rozmowie z portalem Wirtualne Media podkreśla, że teledysk do utworu "Wypijemy popłyniemy" od dawna nie jest już emitowany na antenie i dodaje, że jest puszczany w innych stacjach.

