Walentynki u Kuby Wojewódzkiego. Sprawdź, czy cię na to stać! Tanio już było

Walentynki to czas, kiedy myśli się nie tylko o ukochanym partnerze, ale i sposobach na wyrażenie miłości. Można to zrobić niedrogo i w domowym zaciszu albo znacznie drożej podczas walentynkowego wyjścia do jednej ze znanych restauracji prowadzonych przez gwiazdy show-biznesu. Ile trzeba wówczas wydać?

Walentynki u Kuby Wojewódzkiego. Nie aż tak drogo?

Jednym z gwiazdorskich lokali jest restauracja Niewinni Czarodzieje 3.0 Kuby Wojewódzkiego. Na walentynki zaprasza na stronie internetowej:

Zbliża się najbardziej romantyczny wieczór w roku! A my zapraszamy na wieczór pełen miłości, ale nie takiej nudnej jak w romantycznych komediach. Przygotujcie się na menu fine dining, które jest tak pyszne, że nawet Wasze teściowe będą zazdrościć! Nasz szef kuchni to prawdziwy czarodziej - potrafi zamienić zwykłe składniki w kulinarne dzieła sztuki.

Aby 14 lutego spędzić na uroczystej kolacji właśnie tam (w Gdyni), trzeba będzie zapłacić 500 zł za parę, czyli 250 zł za osobę. Kolacja odbędzie się wieczorową porą przy muzyce na żywo. Osoby, które zechcą zjeść wcześniej i bez muzycznego tła, zapłacą 460 zł za parę. Impreza kończy się "subtelnym i wyjątkowym upominkiem".

To tanio czy drogo? Oczywiście zależy, co znajduje się w menu.

Kolacja składa się z:

przystawki - przegrzebki, marchew, awokado, pestki dyni, sos holenderski (wege: topinambur, biała czekolada, czosnek, tymianek),

zupy - bulion z kaczki, rillettes z kaczki, wędzony twaróg, dzika róża, malina (wege: Amuse-bouche - wędzone orzechy nerkowca, chili, tapioka, cebulka, chrupiący seler),

dania głównego - perliczka, polenta, szalotka, dziki brokuł, jus z perliczki, lubczyk (wege: chałka, palone masło, rukiew wodna, domowe kiszonki, zielone jabłko, lubczyk),

deseru - truskawka, malina, werbena cytrynowa, zabajone, prosecco, czekolada gold (wege: deser bez zmian),

Do kolacji można pić "Wyśmienite koktajle od Beefeater, na zimno i na ciepło, na bazie ginu Beefeater - idealne, by podkręcić walentynkowy klimat!".

I co, sądzicie, że warto zapłacić 500 zł?

Ile Polacy wydają na walentynki?

Kwestię walentynkowych wydatków Polaków sprawdził Barometr Providenta. Przeprowadzono badanie na ankietowanych i wysnuto ciekawe wnioski. Okazuje się, że w tym roku Polacy wydadzą więcej. W 2024 roku było to średnio 165,36 zł, natomiast w 2025 roku z portfela walentynkowicza ubędzie 290 zł!

