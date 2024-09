Wesela Jacka Borkowskiego nie będzie? W tle poważne problemy

Jacek Borkowski szykuje się do kolejnego ślubu. Para młoda z wielką starannością przygotowuje się do tego ważnego dnia i robi wszystko, by zachwycić gości. Kiedy już wydawało się, że udało im się wszystko ustalić, pojawiły się poważne problemy. Wiele wskazuje na to, że wesela w planowanym terminie - 22 września - nie będzie.