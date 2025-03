Wiadomo, co z drugim ślubem Mandaryny! Partner jest od niej znacznie młodszy

Ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Mandaryna i Michał Wiśniewski swego czasu byli najpopularniejszą parą w Polsce. Ich ślub był takim wydarzeniem, jakiego jeszcze w naszym kraju nie było. Co ciekawe, w uroczystość zamieszana miała być sama Nina Terentiew, o czym wspominał po latach ks. Arkadiusz Nowak, który udzielał drugiego ślubu gwiazdorskiej parze. Pierwszy - cywilny - odbył niecałe dwa lata wcześniej.

Było to spektaklem medialnym, dużym. Przede wszystkim jednak było to zawarciem sakramentu małżeństwa. Chcę wyraźnie powiedzieć, że tam nie szliśmy na skróty. Michał i Mandaryna musieli przejść całą procedurę, jak każdy, kto chce zawrzeć ślub kościelny. Łącznie ze wszystkimi zgodami, które były wymagane, żeby ślub mógł zostać zawarty w tamtym miejscu, w tamtej kaplicy. I przygotowania, i nauki przedmałżeńskie, i wszystkie przygotowania, to się wszystko działo w Łodzi. I wówczas odbył się ślub i chrzest dwojga dzieci (Xaviera i Fabienne - red.). A matką chrzestną tego wydarzenia była właśnie Nina Terentiew

- wspominał kapłan w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl.

Mandaryna o drugim ślubie. Jasna deklaracja

Rozwód Michała Wiśniewskiego i Mandaryny był już zdecydowanie mniej spektakularny. Jak wyznała była żona "Wiśni" w rozmowie z Żurnalistą, trwał on zaledwie... 12 minut i przebiegał w dobrej atmosferze. - Przecież nie będziemy kłócić się o widelce. Jak ja mówię "cut", to jest koniec - argumentowała Mandaryna, która od pewnego czasu jest w związku z oświetleniowcem Adrianem Szlażewiczem. Para poznała się w 2022 roku. Zakochanych dzieli spora różnica wieku - mężczyzna jest młodszy od Marty aż o 10 lat. Czy Mandaryna szykuje się do drugiego ślubu? Wygląda na to, że doświadczenia z Michałem Wiśniewskim sprawiły, że nie chce pakować się w małżeństwo. A może powody są inne. W każdym razie jej deklaracja brzmi jasno.

Nie, nie planujemy tego. Jest dobrze tak, jak jest. I to jest taka przyjemność, którą sobie celebrujemy

- podkreśliła była żona "Wiśni" w rozmowie z "Faktem".

