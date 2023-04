Wiadomo, jak dzieci Cichopek traktują Kurzajewskiego! Zaskakujące informacje

To, co spotkało Marzenę Rogalską w Warszawie jest szokujące! Absolutne upokorzenie, tego nikt się nie spodziewał

Gdy Maciej Kurzajewski związał się z Kasią Cichopek, stworzył z nią patchworkową rodzinę. Dzieci dziennikarza i Pauliny Smaszcz są już dorosłe – a starszy syn Franek sam został już ojcem. Naturalne stało się, że prezenter zaczął spędzać czas z dziećmi ukochanej – Adamem (14 l.) i Helenką (10 l.).

Jak udało nam się dowiedzieć, dzieci Kasi Cichopek i Marcina Hakiela (40 l.) bardzo polubiły nowego partnera mamy. Nie mają żadnego problemu, by spędzać z nim czas.

- Zarówno Adam jak i Helenka polubili Maćka. Traktują go jak dobrego wujka – mówi nam znajomy pary.

Wydają się to potwierdzać słowa samego Kurzajewskiego.

Maciej Kurzajewski o dzieciach Kasi Cichopek

- Wszystko zależy od nas, żeby mieć dobre relacje z osobami, z którymi jest się blisko, które nas otaczają. I to dotyczy nie tylko tych najbliższych, ale w ogóle funkcjonowania z ludźmi – powiedział w rozmowie z JastrząbPost, zapytany o to, jak udało mu się zbudować tak dobre relacje z dziećmi Kasi. - Ja jestem człowiekiem uśmiechniętym, który lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać. Dla mnie to jest naturalne. Jeżeli w sposób naturalny, otwarty i dobry podchodzimy do tego, to naprawdę każdy jest w stanie zbudować dobrą relację – dodał Maciej.

W dogadaniu się z dziećmi Kasi pomogło też to, że sam pielęgnuje w sobie elementy dziecka.

- Ja się lubię bawić. Cały czas gram w gry planszowe. (…) Jeśli gdzieś pozostaje w nas odrobina dziecka, to bardzo dobrze – dla nas i dla otoczenia – powiedział prezenter.

Maciej Kurzajewski ma też świetny kontakt ze swoimi dorosłymi już synami. Stara się, by ich spotkania były pełne rozrywki.

- Starałem się znaleźć taki złoty balans. I oczywiście bawiłem się z nimi. Zresztą dziś, gdy wspólnie spędzamy czas, jest to czas bardzo dobrej zabawy – wytłumaczył.