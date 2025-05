Wiadomo, jak wygląda mąż Agnieszki Chylińskiej. Łysy jak kolano! Piosenkarka nigdy go nie pokazuje

Agata Rubik dwie godziny wiozła córkę do fryzjera w USA. Tanio nie było…

Mało kto wie, że Agnieszka Chylińska ma za sobą nieudane małżeństwo. To jednak zamierzchła przeszłość. Piosenkarka i jurorka programu "Mam Talent" przez zaledwie 16 miesięcy była żoną Krisa Krysiaka. Agnieszka Chylińska była w nim bardzo zakochana. - W tamtym czasie miłość wszystko załatwiła, dzięki niej miałam siłę, żeby się podźwignąć, miałam odwagę, żeby zakończyć toksyczny rozdział w moim życiu i zacząć nowy. Skromnie, w wynajmowanym mieszkaniu. Okazało się, że można przeżyć za 20 zł dziennie. Pomyślałam sobie, że jeśli celem jest rodzina, to najważniejsze, żebyśmy żyli spokojnie - wspominała wokalistka w rozmowie z magazynem "Pani". Potem jednak związek się rozpadł, a Agnieszka Chylińska znalazła szczęście u boku tajemniczego Marka, z którym ma trójkę dzieci: syna Ryszarda (18 l.) i córki Esterę (14 l.) i Krystynę (11 l.). Kiedyś wyznała, że dwoje z nich wymaga "szczególnej troski" Mimo że na scenie wokalistka jest kobietą z pazurem, w domu zamienia się we wzorową mamę i żonę.

Jak wygląda mąż Agnieszki Chylińskiej? Jest "kompletnie łysy"

Co ciekawe, o swoim mężu Agnieszka Chylińska właściwie nie mówi wcale. Wiadomo, że ślub z nim wzięła w 2010 roku, ale w poważnym związku para jest znacznie dłużej. Prawie nikt nie wie, jak wygląda ukochany Agnieszki Chylińskiej. Niedawno jednak uzyskaliśmy kluczową informację. W końcu piosenkarka niespodziewanie prawdę o swoim mężu wyjawiła w programie "Mam Talent". Na szczerość zdobyła się po występie jednego z uczestników show TVN.

Powiem ci, że ja trochę znam się na tej rzeczy, bo mój mąż jest kompletnie łysy, wiesz? I on po prostu jak goli sobie łeb, to mniej więcej tak samo to wygląda

- stwierdziła Agnieszka Chylińska. Coś jest w tych łysych, że przyciągają kobiety... Z kolei sześć lat temu - podczas festiwalu w Sopocie - w dowcipny sposób zdradziła nieco więcej informacji o Marku.

Prawda jest taka, że mój mąż jest łysym blondynem z niebieskimi oczami. Więc taka prawda. Może mój następny mąż będzie Romem, ale aktualny nim nie jest. Dziękuję bardzo, zależało mi na tym, żeby to powiedzieć

- wypaliła w swoim stylu Agnieszka Chylińska.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Agnieszki Chylińskiej z różnych okresów jej życia

