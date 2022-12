Jacek Borkowski to aktor, którego widzowie uwielbiają przede wszystkim za rolę w "Klanie". Może on pochwalić się barwnym życiem prywatnym. Jacek Borkowski żenił się trzy razy, lecz kobiet w jego życiu było więcej. Miał 19 lat, gdy zaczął planować pierwszy ślub, ba - miał już nawet termin. W przeddzień wielkiego momentu rozmyślił się i zostawił narzeczoną. Gdy zapytaliśmy go o to po latach, mówił: "Do dziś mam moralnego kaca".

Pierwszą żoną aktora została Elżbieta Jasińska, jego koleżanka po fachu. Ich związek szybko się rozpadł, a by otrzymać rozwód kościelny, Jacek Borkowski zadeklarował, że jest gejem. Aktor żenił się jeszcze z Katarzyną, z którą doczekał się córki, Karoliny. Po dwóch dekadach gwiazdor "Klanu" porzucił żonę i córkę dla innej kobiety, Magdaleny, jednak ich sądowa batalia trwała jeszcze przez wiele lat.

Jacek Borkowski ożenił się z Magdaleną w 2009 roku. Kobieta urodziła mu dwójkę dzieci, Jacka Juniora oraz Magdę. Niestety, ich wspólne życie przerwała przedwczesna śmierć trzeciej żony aktora, która chorowała na białaczkę. Magdalena Gotowiecka zmarła w 2016 roku. Aktor samotnie wychowuje dwójkę dzieci, jednak z czasem chciał ułożyć sobie życie u boku innej kobiety. Widywano go m.in. z Pauliną Koziejowską, która dziś związana jest z Maciejem Orłosiem. Choć na imprezach branżowych pokazywał się z pięknymi kobietami, z żadną nie stworzył trwałego związku.

Jacek Borkowski o miłości. Już nie szuka drugiej połówki?

Jeszcze niedawno Jacek Borkowski opowiadał tygodnikowi "Na Żywo", że choć nie ma stałej partnerki, nie wyklucza, że w jego życiu pojawi się "ta jedyna". - Nie chcę budować życia u boku kogoś, kto mnie zacznie drażnić po kilku godzinach. Jeśli się kiedyś zakocham, to co innego - mówił, dając do zrozumienia, że wciąż nie traci nadziei na miłość. Od tamtego czasu sporo się jednak zmieniło - dziś aktor wypowiada się w innym tonie.

Niedawno Jacek Borkowski był jednym z gości na gali "Businesswoman & Life", a u jego boku pozowała tajemnicza blondynka. Jak zadeklarował aktor, kobieta jest jego przyjaciółką. - Przyjaźnimy się (…) Proszę się nie dopatrywać żadnych romantycznych relacji między nami - mówił cytowany przez portal WP Gwiazdy aktor w rozmowie z "Na Żywo". Co ciekawe, Jacek Borkowski mówił także o swoim podejściu do szukania miłości. Już nie marzy o znalezieniu drugiej połówki?

- Dziś jestem już za stary na amory. Nie ma do czego wracać. To nie ten wiek, nie ta pora - ocenił aktor.