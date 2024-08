Więckiewicz ma na głowie OGROMNY opatrunek! Paparazzi przyłapali go na spotkaniu

Gwiazdor takich hitów kinowych jak „Vinci”, „Różyczka” czy „Kler” nie jest typem celebryty. O jego życiu osobistym wiadomo niewiele. Robert Więckiewicz jednak nie zaszył się nigdzie i nie stroni od towarzystwa, zwłaszcza kolegów z branży filmowej. Ostatnio aktor widziany był w jednej z modnych restauracji na warszawskiej Saskiej Kępie. Towarzyszył mu Andrzej Saramonowicz (59 l.), znany scenarzysta, reżyser i producent filmowy. Panowie współpracowali, m.in. przy produkcjach „Ciało” oraz „Lejdis”. Artyści dość długo dyskutowali. Czyżby omawiali kolejną współpracę? Naszej uwadze nie umknął jednak wielki plaster opatrunkowy na czole Więckiewicza, który chcąc nie chcąc rzucał się w oczy. - Robert musi nosić dość spory opatrunek ze względu na higienę rany – zdradza „Super Expressowi” osoba z otoczenia gwiazdora. Próbowaliśmy się skontaktować z aktorem, ale nie udało nam się ustalić co się stało. Oby nic poważnego!

Robert Więckiewicz - osiągnięcia zawodowe

Robert Więckiewicz początkowo obrał kierunek nauki zupełnie niezwiązany z aktorstwem, ukończył bowiem technikum budowlane w Legnicy. Dopiero w wieku 21 lat dostał się na wrocławski Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Studia ukończył w 1993 roku, ale debiut na deskach scenicznych miał dwa lata wcześniej. W sylwestra 1991 roku zagrał w teatralnej adaptacji "Ani z Zielonego Wzgórza" w Teatrze Polskim, gdzie był etatowym aktorem do 1998 roku. W 1996 roku otrzymał nagrodę "Róży" dla najlepszych aktorów, przyznaną przez "Dziennik Polski". W latach 1999-2001 grał w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, a w kolejnych latach występował też w Teatrze Montownia, Teatrze Narodowym i Teatrze Polonia. W 2003 roku podczas XLIII Kaliskich Spotkań Teatralnych został wyróżniony za rolę Tytusa w przedstawieniu "Testosteron". Zdecydowanie większą popularność przyniosły mu jednak role filmowe. Na dużym ekranie zadebiutował rolą drugoplanową w filmie "Ferdydurke", a dwa lata później wystąpił w słynnym obrazie "Samowolka". W kolejnych latach grywał role raczej drugoplanowe, choć w popularnych filmach: "Superprodukcja", "Pieniądze to nie wszystko" i serialach: "Fala zbrodni", "Samo życie". Rok 2004 przyniósł mu pierwszą główną rolę Cumy w komedii sensacyjnej "Vinci". W kolejnych latach otrzymywał oferty ról w komediach lub w filmach sensacyjnych. W 2007 roku dzięki roli nauczyciela alkoholika w filmie "Wszystko będzie dobrze" okazał się również bardzo dobrym aktorem dramatycznym, a jego pozycję umocniły takie produkcje, jak "Wymyk" czy "W ciemności". Obecnie jest aktorem obsadzonym raczej w rolach dramatycznych, np. w "Weselu" z 2021 roku. Robert Więckiewicz znany jest z wielu ról filmowych, a pierwsza, z której dał się zapamiętać szerszej publiczności, to postać Blachy, bohatera serialu "Odwróceni". Później zdobył popularność dzięki filmom sensacyjnym i komediom. Rola Leopolda Sochy w filmie Agnieszki Holland "W ciemności" otworzyła mu drzwi do ról dramatycznych, a do najbardziej rozpoznawalnych kreacji w jego wykonaniu należy tytułowa rola w filmie "Wałęsa. Człowiek z nadziei".

Koniecznie kliknijcie w naszą galerię

Topa, Więckiewicz, Gruszka przyjechali do Bydgoszczy. Promowali u nas film Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.