Kulisy kostiumowego balu gwiazd. Tylko spójrzcie na Herbuś! Co miała na myśli...?

Bal "Bridgertonów" w Warszawie

Ale widok! Zwykle na polskich salonach i ściankach królują suknie wieczorowe, garnitury czy - u odważniejszych gwiazd i gwiazdeczek - głębokie dekolty i kuse spódniczki. Nie tym razem! Na wielki bal z okazji premiery "Bridgertonów" wszyscy stawili się w kolorowych kostiumach, wysokich perukach, stroikach, kapeluszach... zobaczcie sami w naszej galerii pod tekstem!

Herbuś w cylindrze, Kazadi w koronie

Niektóre gwiazdy postarały się bardziej, inne mniej... Jedną z najpiękniej wystrojonych byłą Patricia Kazadi w sukience z epoki w odcieniach beżu i "brudnego" różu. Zadbała też o odpowiednie dodatki i fryzurę, którą zwieńczyła korona. Wyglądała jakby jako żywo wyszła z planu serialu!

Edyta Herbuś z kolei wystroiła się w długą, czarną spódnicę i cekinowy top, które zdecydowanie bardziej pasowały do współczesności. Na głowę wrzuciła jednak cylinder, by... no właśnie? Chyba miało dodać klimatu, ale czy się udało? Cóż - oceńcie sami.

Widzieliśmy gwiazdy na imprezie serialu "Bridgertonowie". Przetakiewicz na czarno, Hakiel z ukochaną czy Bovska jak ciastko?

Hakiel z ciężarną ukochaną na premierze Netflixa. Dominika pokazała wszystko

Zdjęcia z kulis imprezy poniżej:

