Wielka radość w domu Sławomira! Szczęśliwa Kajra ujawnia. Teraz zostało już tylko odliczanie

bw 11:58

Sławomir i Kajra to para, na którą aż miło się patrzy. Są ze sobą od lat i świetnie się dogadują. Przy okazji hity muzyczne, które wychodzą spod ich rąk, puszczane są w największych rozgłośniach radiowych. Kajra wspiera Sławomira w jego działalności artystycznej. Para nie ma też problemy z chwaleniem się swoim życiem prywatnym. Ale była jedna rzecz, którą utrzymywali w sekrecie, aż do teraz. Wielka radość! Szczęśliwa Kajra mogła przerwać milczenie. Teraz zostało już tylko odliczanie do tego ważnego wydarzenia.