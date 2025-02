Wielki finał "Eternal Glory". Wiemy, kto wygrał show!

Celem programu jest wyłonienie najlepszego sportowca, który zasłuży na tytuł Eternal Glory, czyli wieczną chwałę. W każdym odcinku zawodnicy brali udział w zadaniach inspirowanych sportowymi wyzwaniami. Program sprawdza nie tylko fizyczne aspekty rywalizacji, ale także psychologiczną odporność, ale i ducha walki.

Zobacz też: "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory": pierwszy odcinek już za nami. Majdan i Rzeźniczak dali niezłe popisy

Wielki finał "Eternal Glory". Wiemy, kto wygrał

W finałowym odcinku działo się bardzo dużo - najpierw był spacer po linie. Pierwsza próba Adama nie należała do najlepszych, ale doszedł do czwartej zaznaczonej na linie kreski. Następnie na linie pojawiła się Iga, niestety doszła do tylko trzeciej kreski. Przyszedł czas na Jakuba Rzeźniczaka. Piłkarz trochę bał się upadku do wody - doszedł do trzeciego znacznika na linie.

Nastąpiła kolejna runda. Adam znowu ją rozpoczął i doszedł do drugiego znacznika na linie. Iga "dobiegła" do trzeciego znacznika. Rzeźniczak doszedł ponownie do trzeciego znacznika.

Trzecia runda i znowu Adam - tym razem doszedł do piątego znacznika. Iga z kolei zaliczyła aż sześć znaczników. Kuba Rzeźniczak był ostatni i on doszedł do czwartego znacznika.

Konkurencję wygrała Iga.

Zobacz też: "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory": Jakub Rzeźniczak wymięka? Opowiedział o tragedii sprzed lat

W trakcie programu Jakub Rzeźniczak opowiedział o historii zakończenia swojej kariery. Na jaw wyszło, że to nie on sam zdecydował się przejść na "piłkarską emeryturę".

Czułem złość dużą, czułem, że ktoś wykorzystał pewną rzecz, która nie miała związku z piłką - powiedział Rzeźniczak

Kolejne zadanie polegało na tym, aby przejść przygotowany wcześniej tor przeszkód. W tym zadaniu odpadła Iga. Do ścisłego finału przeszedł Adam i Kuba.

W programie okazało się, że na finał został przewidziany tor przeszkód, który nie należał do najłatwiejszych. Trzeba było wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale również logicznym myśleniem oraz pamięcią.

Tor przeszkód i pierwszy sezon programu wygrał - Adam Kszczot.

Kim jest Adam Kszczot?

Adam Kszczot to polski lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 800 metrów. To też wielokrotny medalista mistrzostw Europy i świata. Zasłynął ze świetnej taktyki, a także mocnego finiszu, co uczyniło go jednym z najlepszych średniodystansowców swojej ery. Po zakończeniu kariery sportowej zajmuje się działalnością trenerską oraz ekspercką.

Zobacz też: Jakub Rzeźniczak wyprawił córce magiczne urodziny! Co za impreza

Zobacz naszą galerię: "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory": pierwszy odcinek już za nami. Majdan i Rzeźniczak dali niezłe popisy

Sonda Który program TVN oglądasz najczęściej? Kuchenne rewolucje Master Chef Dzień dobry TVN Top Model Kuba Wojewódzki Kobieta na krańcu świata

FB: Bal Fundacji TVN i oni? Nikt się nie spodziewał tej pary na czerwonym dywanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.