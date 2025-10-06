Wielki sukces "Tańca z Gwiazdami". Odcinek jubileuszowy przyciągnął milionową widownię

30. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Emisję show w Polsacie śledzi średnio 1,92 mln osób, co przekłada się na 16 proc. udziału w rynku telewizyjnym w grupie 4+ oraz 12,76 proc. w grupie komercyjnej 16–59 (dane: Nielsen Media).

Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" ruszył 14 września, a odcinki emitowane są w niedziele o godz. 19:55. Każdy z nich trwa około trzech godzin i niezmiennie dostarcza widzom porcji emocji, tańca i telewizyjnego blasku.

Rekord jubileuszu. "Taniec z Gwiazdami" notuje świetne wyniki

Pierwszy odcinek zgromadził średnio 1,91 mln widzów, drugi 1,81 mln, a trzeci – jubileuszowy, z okazji 20-lecia formatu w Polsce – aż 2,03 mln widzów. To właśnie to wydanie okazało się największym sukcesem sezonu. Według danych Polsatu, jubileuszowy odcinek osiągnął 17,2 proc. udziału w grupie 4+ i 13,4 proc. w grupie 16–59.

Podczas wyjątkowego wieczoru w studiu pojawiło się ponad dwustu byłych uczestników show, a także dawni prowadzący i jurorzy – zarówno z edycji emitowanych w TVN, jak i w Polsacie. Nie zabrakło nostalgii, wspomnień i tanecznych emocji. Na parkiecie wystąpili m.in. Anna Mucha i Rafał Maserak, a Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka na jeden wieczór powrócili do prowadzenia programu. Kulminacyjnym momentem było wręczenie honorowej Kryształowej Kuli Iwonie "Czarnej Mambie" Pavlović, jurorce obecnej w programie od pierwszej edycji.

Na zakończenie wszystkie zaproszone gwiazdy wspólnie zatańczyły pod kierunkiem Rafała Maseraka.

W jubileuszowym odcinku tym razem nikt nie odpadł z programu, a o Kryształową Kulę nadal walczy 10 par. Najlepsze noty od jury zdobyli Maurycy Popiel i Sara Janicka za pełne emocji tango argentyńskie.

Podwójna nagroda w "Tańcu z Gwiazdami"

Z okazji jubileuszowej, 30. edycji, Polsat podwoił pulę nagród. Zwycięzca, który sięgnie po Kryształową Kulę, otrzyma 200 tys. zł, a jego taneczny partner – 100 tys. zł.

Wśród uczestników tegorocznego sezonu znaleźli się m.in. Tomasz Karolak i Barbara Bursztynowicz, którzy wraz z pozostałymi gwiazdami walczą o sympatię jurorów i publiczności.

"Taniec z Gwiazdami" pobił własny rekord

Rok temu początek sezonu "Tańca z gwiazdami" przyciągał średnio 1,46 mln widzów, co oznacza znaczący wzrost zainteresowania jubileuszową edycją. Program ten od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce.

Format zadebiutował w 2005 roku w TVN, który pokazał 13 edycji. Od 2014 roku nieprzerwanie gości na antenie Polsatu, a jubileuszowy sezon udowadnia, że magia tanecznego parkietu wciąż przyciąga miliony widzów.

