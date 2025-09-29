"Taniec z Gwiazdami". Wielki kwas w jubileuszowym odcinku! "Możecie mnie wybuczeć". Aż przykro patrzeć

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-09-29 8:13

To nie tak miało być! Co prawda jubileuszowy odcinek programu "Taniec z Gwiazdami" był widowiskiem na najwyższym poziomie, to nie wszyscy będą dobrze go wspominać. Na pewno powodów do radości nie ma Maja Bohosiewicz, która była jedną z faworytek do wygrania show. Po jej ostatnim tańcu zrobił się jednak wielki kwas. Aż przykro było patrzeć na aktorkę...

  • W jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nikt nie odpadł, a głosy przechodzą do następnego odcinka.
  • Maja Bohosiewicz, uważana za faworytkę, po swoim występie zebrała słabe recenzje od jurorów, otrzymując tylko 25 punktów.
  • Jurorzy, w tym Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak, wytknęli Mai Bohosiewicz brak napięcia, ognia i pasywność w tańcu tango.

"Taniec z Gwiazdami" odcinek jubileuszowy. Wielkie święto i wieli kwas

Za nami jubileuszowy odcinek programu "Taniec z Gwiazdami". To, co działo się na parkiecie show i wokół niego, na długo zostanie w naszej pamięci. Na imprezie z okazji 20-lecia "TzG" w Polsce (licząc edycje i z TVN, i z Polsatu) pojawiło się około 200 znanych twarzy. Jednak jubileusz jubileuszem, a na parkiecie toczyła się normalna rywalizacja pomiędzy parami walczącymi o Kryształową Kulę. Co ciekawe, zawodników spotkała niespodzianka. Nagle Paulina Sykut-Jeżyna ogłosiła wiadomość, która sprawiła, że gwiazdy i tancerze odetchnęli z ulgą. 

Spotykamy się za tydzień w tym samym składzie. Głosy przechodzą do ostatniego odcinka, żaden głos się nie zmarnuje 

- ogłosiła gospodyni programu "Taniec z Gwiazdami". Oznacza to, że z show w niedzielę, 28 października, nikt nie odpadł. Atmosfera była wspaniała, ale nie każdy mógł być zadowolony. Coś o tym wie Maja Bohosiewicz, która jeszcze niedawno była faworytką bukmacherów do wygranej w tanecznym show. To właśnie po jej występie (w parze z Albertem Kosińskim) zrobił się wielki kwas. 

"Taniec z Gwiazdami". Maja Bohosiewicz dostała tylko 25 punktów. Nawet Ewa Kasprzyk była bezlitosna

W jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" furorę zrobiła para Maurycy Popiel - Sara Janicka, która zgarnęła od jurorów maksymalną liczbę punktów (40). Świetnie zaprezentowały się też cztery inne duety: Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko (38 punktów), Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska (37), Katarzyna Zillmann - Janja Lesar (37) i Lanberry - Piotr Musiałkowski (36). Na drugim biegunie znalazła się para Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński. Nawet zwykle łagodna Ewa Kasprzyk była dla nich bezlitosna. 

Szok na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Rogacewicz nagle wyjął PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY! Kaczorowska się na niego rzuciła

To tango było letnie. Możecie mnie wybuczeć. Ale Maju, zabrakło mi, że byłaś przylepiona i pasywna. Może to jest dzisiaj taki dzień

- wypaliła jurorka. Również Rafał Maserak nie owijał w bawełnę. 

Drugie tango w tym odcinku i całkiem inna historia, inny klimat. Brakowało mi napięcia troszkę. Ogień się tlił, nie było takiego pazura

- ocenił. Ostatecznie para Maja Bohosiewicz - Albert Kosińska otrzymała zaledwie 25 punków (po 7 od Ewy Kasprzyk i Rafała Maseraka, 6 od Tomasza Wygody i 5 od Iwony Pavlović). Jak na faworytów, wyszło średnio. 

W galerii prezentujemy zdjęcia z jubileuszowego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami"

Taniec z Gwiazdami, odcinek jubileuszowy
40 zdjęć
Sonda
17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką??
Super Express Google News
"Taniec z gwiazdami". Maja Bohosiewicz CAŁY CZAS PŁACZE. Kosiński ma już na nią sposoby!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
MAJA BOHOSIEWICZ
EWA KASPRZYK