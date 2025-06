Wielki zawód! Kylie Minogue łamie serca polskim fanom. Odwołuje koncert

Kylie Minogue zakończyła właśnie brytyjską część swojej trasy koncertowej „The Tension Tour”. Niestety kolejne zaplanowane koncerty musiała przełożyć. Artystka zmaga się z infekcją wirusową, która doprowadziła do zapalenia krtani.

Starałam się, jak mogłam, żeby szybko wyzdrowieć i rozpocząć kolejną część koncertów w poniedziałek, ale obawiam się, że potrzebuję jeszcze kilku dni, by poczuć się na tyle dobrze, żeby wrócić na scenę

– wyznała szczerze w mediach społecznościowych. Wraz z koncertem w Łodzi Kylie odwołała także występy w Berlinie, Kownie i Tallinnie. Organizatorzy apelują do fanów, aby zachowali bilety:

Bardzo, BARDZO mi przykro! Proszę, zachowajcie swoje bilety – robimy wszystko, co w naszej mocy, by ustalić nowe terminy

– napisała Minogue.

Nie pierwszy raz w Polsce, ale wciąż wyjątkowy

Kylie Minogue nie jest debiutantką na polskich scenach – występowała już trzykrotnie przed polską publicznością. Po raz pierwszy przyjechała do nas w 2008 roku, dając energetyczny koncert na warszawskim Torwarze w ramach trasy „X Tour”. Kolejny występ odbył się w 2014 roku – tym razem w Hali Stulecia we Wrocławiu, podczas trasy „Kiss Me Once Tour”.

Ostatni raz Kylie pojawiła się w Polsce w 2019 roku jako headlinerka Open’er Festivalu w Gdyni – jej show uznano wtedy za jedno z najbardziej kolorowych i widowiskowych w historii festiwalu.

Koncert w Łodzi miał być jej pierwszym halowym występem w Polsce od ponad dekady, a zarazem długo wyczekiwanym powrotem w ramach nowej, elektronicznej ery – album „Tension” i hit „Padam Padam” sprawiły, że 57-latka znów trafiła na szczyty popularności. Niestety, zamiast euforii – rozczarowanie i oczekiwanie. Na szczęście Kylie nie powiedziała „żegnajcie”, a jedynie „do zobaczenia później”. Trzymamy kciuki, by „później” nadeszło jak najszybciej!

Minogue ma na koncie dziesiątki hitów, miliony fanów na całym świecie i tytuł jednej z najbardziej uwielbianych wokalistek pop wszech czasów. Nic dziwnego, że wieść o odwołaniu koncertu spadła na polskich fanów jak grom z jasnego nieba. Na szczęście to nie koniec! Gwiazda zapowiedziała, że koncerty zostaną przełożone, a nie anulowane. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość… i liczyć, że gdy Kylie wróci na scenę – wynagrodzi fanom to czekanie z nawiązką.

