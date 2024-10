Wielkie gwiazdy zaśpiewają w TVP dla powodzian! Gdzie oglądać „Nadzieja – Razem dla Was!” w telewizji?

Jestem pod ogromnym wrażeniem hojności widzów Telewizji Polskiej i tego, co do tej pory zrobili dla powodzian. Skala udzielonej pomocy jest imponująca. Mimo że na pomoc osobom dotkniętym przez wrześniowy kataklizm zebraliśmy już ponad 13 milionów złotych, nie zwalniamy tempa i zachęcamy do dalszego wspierania najbardziej potrzebujących –powiedziała Katarzyna Dowbor, prezes Fundacji TVP.