Wielkie pieniądze i jeszcze większe emocje. Nowy polski hit już za chwilę na ekranach!

"Wielka Warszawska": Hazard, gangsterka, lata 90.

"Wielka Warszawska" to najważniejsza gonitwa konna sezonu. Odbywa się ona co roku już od XIX w. Tym razem możemy podziwiać ją na wielkim ekranie w filmie pod tym samym tytułem. 14 stycznia w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu. Produkcja trafi do kin w całej Polsce już 23 stycznia.

Produkcja w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka to kolejna część, obok "Wielkiego Szu" i "Piłkarskiego pokera", kultowej trylogii filmów sensacyjnych o tematyce sportowo-przestępczej. Scenariusz do "Wielkiej Warszawskiej" napisał jeszcze w latach 80. zmarły w 2019 roku mistrz kina rozrywkowego - Jan Purzycki.

"Wielka Warszawska": Gwiazdy polskiego kina w trzeciej części kultowej trylogii

"Wielka Warszawska" opowiada historię Krzyśka, młodego dżokeja, który śni o triumfie w wyścigach. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce - Wielkiej Warszawskiej. Wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Potem orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami - można przeczytać w opisie produkcji.

W filmie zobaczymy wielkie gwiazdy polskiego kina. Główną rolę zagrał Tomasz Ziętek, który zachwycił w "Żeby nie było śladów" i "Cichej nocy". Obok niego na ekranie pojawią się Tomasz Kot, Marcin Bosak, Ireneusz Czop, Andrzej Konopka, Piotr Trojan. W produkcji zdominowanej przez mężczyzn lśni Agnieszka Żulewska.

