Wielkie pojednanie Dody i Górniak. Głos w sprawie zabrała Justyna Steczkowska

Niemożliwe stało się możliwe! Chociaż jeszcze kilka lat temu nikt by w to nie uwierzył, Doda i Edyta Górniak pogodziły się. Stało się to za kulisami finału Tańca z Gwiazdami, który odbywał się w ubiegłą niedzielę, 17 listopada. Gwiazdy sceny muzycznej wpadły sobie w ramiona i wymieniły się komplementami, co bardzo szybko zauważyły kamery, a zdjęcia z tej wyjątkowej chwili pojawiły się natychmiast w mediach.

Jeszcze podczas tego samego wydarzenia, obie panie potwierdziły, że doszło do pojednania i nie ukrywały, że bardzo się z tego powodu cieszą.

Przypomnijmy, napięcia między Doda, a Edytą Górniak sięgały 2005 roku, kiedy Górniak najpierw nazwała koleżankę po fachu "Doda-Krowa" u Kuby Wojewódzkiego, a później wbiła kolejną szpilę w programie "Szymon Majewski Show". Doda nie pozostawała jej dłużna, uznając, że "Edzia ma zawirowania psychiczne" i od tej pory obie piosenkarki wypowiadały się krytycznie wobec siebie w mediach.

Pojednanie Dody i Górniak. Głos zabrała Justyna Steczkowska

Głos w sprawie zabrała również Justyna Steczkowska, która swojego czasu miała na pieńku zarówno z Dodą, jak i z Edytą Górniak. Artystka nie kryła radości, z tego co się stało, a nawet uznała, że to najlepszy prezent dla fanów z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

"Ja nie wiedziałam… Naprawdę? Wspaniale, gratuluję. Uważam, że to wspaniałe. Myślę, że fani Edyty i fani Dody nie mogli sobie wymarzyć lepszego prezentu na święta. To znaczy, że wszyscy dojrzewamy, poszerzamy swoją świadomość i rozumiemy ten prosty fakt, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Że bardziej nam służy miłość i empatia niż złość i gniew" - powiedziała autorka "Dziewczyny Szamana" w rozmowie z reporterem Pomponika.

Teraz pozostaje czekać na wspólne zdjęcie Dody i Edyty Górniak z Justyną Steczkowską!

