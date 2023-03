Wielkie zmiany w życiu Foremniak. Zostawia ukochanego, bo czeka na dziecko?! "Mam w sobie dużo emocji"

Katarzyna Warnke przerobiła tatuaż! To był symbol miłości do Stramowskiego. Nie zgadniesz, jak teraz wygląda

Małgorzata Foremniak i Paweł Jodłowski są parą. Do tej pory żyło im się dobrze, mimo dzielącej ich odległości. Ukochany aktorki mieszka bowiem za granicą - w Wielkiej Brytanii. Od jakiegoś czasu w mediach krążyły plotki, że Foremniak rozważała nawet wyjazd za partnerem, ale teraz okazuje się, że postanowiła zostawić go tam samego. Nie spełni więc marzeń Jodłowskiego o przeprowadzce. Wciąż ma nadzieję, że uda im się utrzymać żar uczucia, jak do tej pory. "Mam w sobie dużo emocji. I fajnie byłoby do kogoś się przytulić, napić wina i porozmawiać", mówiła Foremniak niedawno w mediach. Dlaczego więc się nie przeprowadzi? Magazyn "Świat & Ludzie" donosi, że aktorka ponoć... czeka na dziecko! O co w tym wszystkim chodzi?! Wyjaśniamy.

Wielkie zmiany w życiu Foremniak. Zostawia ukochanego, bo czeka na dziecko?!

Niewykluczone, że Małgorzatę Foremniak czekają wkrótce wielkie zmiany w życiu. Zostawia ukochanego samego za granicą, bo czeka na dziecko?! Magazyn "Świat & Ludzie" donosi, że aktorka ma swoje życie w Polsce - stałą pracę, karierę zawodową, no i rodzinę oraz przyjaciół. Jej córka Ola ma ponad 30 lat i partnera, więc być może Foremniak wkrótce zostanie babcią!

"Mam takie marzenie: jestem wesołą staruszką, jadę takim pickupem, nadgryzionym zębem czasu. (...) Siwy włos, kapelusz ze słomki, a z tyłu, na pace, siedzi ferajna, czyli zwierzaki, psy itd. I ja sobie jadę, mam swój świat: odjechana babcia. I tak będzie", mówi Foremniak cytowana przez "Świat & Ludzie".

Magazyn dodaje, że Małgorzata Foremniak chce być babcią! Czeka więc na dziecko, upragnionego wnuka lub wnuczkę. To kolejny powód, dla którego musi zostawić ukochanego za granicą, choć bardzo go kocha. Na szczęście Paweł Jodłowski często ją odwiedza, aktorka zresztą też regularnie do niej lata.

"Wybrała związek na odległość. A Paweł zapewne oswoi się z tą myślą. I, jak zwykle, znajdzie jakieś zadowalające ich oboje rozwiązanie", mówi informator "Świat & Ludzie".

Trzymamy kciuki!

