Wiemy, ile Tadla zapłaciła swatce za znalezienie męża! Zaręczyli się już po 3 miesiącach

Kiedy Beata Tadla rozstała się z Jarosławem Kretem (60 l.) w atmosferze, delikatnie mówiąc, nieprzyjemnej, wydawało się, że gwiazda telewizji długo będzie rozpaczać po medialnym związku. Przypomnijmy, że o zakończeniu ich relacji miała się dowiedzieć... z wywiadu, którego Kret udzielił na planie "Tańca z gwiazdami". Zabolało.

Tadla została sama po nieudanej 5-letniej relacji. Ale dziennikarka się nie poddała i postanowiła poszukać szczęścia w inny sposób. Nie ufała aplikacjom randkowym, za to wolała, by jej życiem miłosnym zajęli się profesjonaliści. I teraz chętnie chwali się efektami!

A gdzie ja miałam znaleźć męża? Pracuję dużo, nie wierzę już, że w moim wieku można spotkać kogoś w tramwaju i się tak bez pamięci zakochać. Bardzo potrzebowałam dyskrecji. Takie osoby jak ja mają się ogłosić na słupie "szukam drugiej połówki"? (...) Nas połączyła swatka - kobieta, która nas wysłuchała i powiedziała, że do siebie pasujemy i żebyśmy spróbowali. W naszym przypadku udało się to niesamowicie. W moim wieku ma się też krótszą perspektywę przed sobą. (...) Tutaj dostaje się opis człowieka, który pasuje do tego, co sobie wyobraziliśmy, czego byśmy chcieli lub czego byśmy nie chcieli. (...) Polecam to wszystkim, którzy czują się samotni i nie mają gdzie spotkać człowieka, który by im odpowiadał - wyznała w rozmowie ze "Światem Gwiazd".