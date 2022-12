Wiemy, ile zarobi Doda na sylwestrze Polsatu! Kwota zwala z nóg

Co pisał do Joanny Szczepkowskiej?

Doda zgarnie fortunę za Sylwester z Polsatem! "To oczywiście nie jest zwykłe wyjście na scenę, odśpiewanie jednego singla i tyle"

Doda i Maryla Rodowicz będą porywać do tańca już za kilka dni podczas Sylwestra z Polsatem 2022/23. "Moc Przebojów" to nie tylko uwielbiane przez publiczność utwory największych gwiazd polskiej sceny, ale i całe show! Praca przy przygotowaniach solidnej porcji rozrywki dla widzów wre, a przy okazji wydało się, na jaką kwotę za swój występ może liczyć Doda. Mowa o naprawdę dużej sumie, nie spodziewalibyśmy się jednak innej po królowej.

Piosenkarka ma otrzymać za pojawienie się na scenie w sylwestrową noc 100 tys. zł. Takie informacje udało się pozyskać redaktorom serwisu Pomponik, którzy dotarli do osoby pracującej przy organizacji wydarzenia.

Dla Dody to oczywiście nie jest zwykłe wyjście na scenę, odśpiewanie jednego singla i tyle. Musi poświęci wiele dni, wiele godzin na próby, nauczyć się układów, wymyślić aranże, spotykać się z choreografami i tancerzami... Doda zawsze na koncertach robi show i tym razem nie będzie inaczej, więc dochodzi jeszcze cała koncepcja strojów i wizualne efekty, dekoracje na scenie... Stąd taka stawka - tłumaczył informator, współpracujący z Dodą przed jej występem podczas "Mocy Przebojów".

Okazuje się jednak, że to i tak jeszcze nic w porównaniu z gażą, jaką zaoferowano Maryli Rodowicz! Piosenkarka tłumaczyła ostatnio, że choć wielu fanów spodziewało się jej występu podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem, to Polsat miał ubiec stację i pierwszy dotrzeć do artystki. Musimy przyznać, kwota, jaką zaproponowano Maryli Rodowicz, robi wrażenie - to aż 150 tys. zł, z czego 40 tys. ma zostać przeznaczone na same stroje. A piosenkarka słynie ze stylu pełnego fantazji!

