Edyta Górniak i Allan Krupa mają bardzo dobre relacje. 18-letni syn jest oczkiem w głowie diwy, która okazuje mu wsparcie i wielką miłość na każdym kroku. Niedawno mogliśmy podziwiać tych dwoje na jednej scenie, we wspólnym występie, który dali podczas "Sylwestra Marzeń TVP" w Zakopanem. Okazuje się, że nie tylko Górniak kibicowała swojemu dziecku, licząc na to, że da on z siebie wszystko i wypadnie jak najlepiej. Zresztą piosenkarka zadbała o to, by czuł się komfortowo. W trakcie występu podchodziła do niego, utrzymywała kontakt sceniczny, dawała mu zabłysnąć. Tymczasem za kulisami 18-latek miał też wsparcie od swojej dziewczyny Angeliki. Co o tej relacji myśli sama Edyta Górniak? Wokalistka zabrała głos. Bardzo dobrze ją potraktowała! Znamy szczegóły.

Wiemy, jak Edyta Górniak potraktowała dziewczynę syna. Allan mógł być zaskoczony

"Dobry Tydzień" donosi, że dziewczyna Allana Krupy, Angelika Dziedzic, jest "młodą celebrytką, dobrze znaną w sieci". Udzieliła się konkretnie na TikToku. Co na jej temat myśli Edyta Górniak? Wiemy, jak ją potraktowała.

"Poznałam. Śliczna, skromna, normalna, fajna", skomplementowała ją diwa na łamach tygodnika. "Jestem szczęśliwa, że w tych szalonych czasach odnalazł osobę, która stała mu się tak bliska. Widzę, że się rozumieją i są dla siebie wsparciem", dodała Edyta Górniak.

Allan Krupa mógł być zaskoczony takimi słowami, bo czasem zdarza się, że matki są zazdrosne o swoje pociechy, gdy te znajdą swoje drugą połówkę. Tym bardziej, gdy są ze swoim dzieckiem tak blisko, jak Edyta Górniak z synem. W tym przypadku taka sytuacja szczęśliwie nie miała miejsca, a diwa wspiera związek syna. Życzymy wszystkiego najlepszego!

