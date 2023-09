Wiemy, jaki jest stan zdrowia Sylwii Peretti. Menadżer zabrał głos po jej poruszającym wpisie!

Sylwia Peretti w niedzielę po raz pierwszy od tragicznego wypadku zabrała głos w sprawie śmierci jej syna. Gwiazda programu "Królowe Życia" opublikowała bardzo długi i poruszający wpis, w którym oddała hołd zmarłemu synowi. Jak sama napisała w poście, odejście jedynego syna spowodowało u niej brak chęci do życia. Teraz, głos w sprawie stanu zdrowia Sylwii Peretti zabrał jej menadżer, Adam Zajkowski. Tak teraz czuje się Sylwia Peretti.

W jakim stanie jest Sylwia Peretti? Menadżer mówi o terapii

Internauci po wpisie Sylwii Peretti byli ogromnie poruszeni. Zaczęli także zastanawiać się, w jakim stanie jest Sylwia Peretti. W tej sprawie głos zabrał jej menadżer.

- Ten wpis to podsumowanie tego, co Sylwia czuje i co przeżywa matka po stracie dziecka. Wpis nie miał na celu wzbudzenia większego zainteresowania, tak po prostu czuła w tym momencie, nie są to działania planowane. Był taki moment, że poczuła, że chce to zrobić i to zrobiła. Myślę, że to element terapii i pożegnania - czytamy na stronie "Świat Gwiazd".

Agent nie ujawnił jednak, czy gwiazda TTV zdecydowała się skorzystać z pomocy psychologa.