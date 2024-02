Eurowizja 2024 odbędzie się 7, 9 i 11 maja w mieście Malmö w Szwecji. Kto w tym roku będzie reprezentował Polskę na tym wydarzeniu? We wtorek, 9 stycznia 2024 roku, potwierdzono, że odbędą się krajowe preselekcje do 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Ale nie będą one publiczne, jak miało to czasem miejsce, kiedy kandydaci i kandydatki odśpiewywały swoje utwory, które później były oceniane przez jury i telewidzów. Tym razem osobę, która zaśpiewa na Eurowizji, wybrano wewnętrznie. Wiadomo już nawet, kto to będzie, lecz Telewizja Polska na razie tej informacji nie ujawnia. Zamiast tego, właśnie pojawiły się doniesienia, kiedy i gdzie ogłoszony zostanie nasz kandydat lub kandydatka do konkursu Eurowizja 2024. Show zostanie zrobione w słynnym programie TVP. Niewykluczone, że to właśnie tam usiądzie na kanapie wybraniec.

Wiemy, kiedy Polska ogłosi, kto zaśpiewa w konkursie Eurowizja. Zrobią show w słynnym programie

Jak podaje serwis eurowizja.org, Telewizja Polska ogłosi reprezentanta na Eurowizję 2024 w poniedziałek, 19 lutego, w programie TVP "Pytanie na śniadanie". Kandydat lub kandydatka być może zasiądzie nawet na kanapie i zostanie wypytany/-a przez prowadzących o przygotowania i nadchodzący konkurs. Kto to będzie? W ostatnich tygodniach najgłośniej mówiło się o kandydaturze Justyny Steczkowskiej, lecz Doda podczas jednego z wywiadów zdradziła, że organizatorzy "nie chcą jej wysłać", nie wiedzieć dlaczego. Mówiło się też o takich postaciach jak Luna czy Krystian Embradora, a nawet o Izabeli Zabielskiej, samej Dodzie czy Edycie Górniak. Już w poniedziałek, 19 lutego, dowiemy się, kto finalnie będzie reprezentował Polskęw konkursie Eurowizja 2024. Trzymamy kciuki.

