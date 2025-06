Nazywa go "bandziorem"

"Afryka Express": Kto wystąpi w programie?

Niedawno poznaliśmy wszystkich uczestników programu "Afryka Express". "Super Express" jako pierwszy informował, że w show TVN-u zobaczymy m.in. Katarzynę Niezgodę z mężem, Wiktorię Gąsiewską czy Nikodema Rozbickiego. Z czasem dołączyli do nich Edyta Zając z partnerem, aktorem Michałem Mikołajczakiem, Ewa Gawryluk z mężem i Monika Hoffman-Piszor z siostrą. O zwycięstwo walczyć będą również Tomasz Iwan, który wystąpi razem ze swoją partnerką, modelką Karoliną Woźniak oraz Izu Ugonoh z żoną, Antoniną Ugonoh.

Uczestnicy programu po raz pierwszy przemierzą bezkresne przestrzenie Afryki. To nie jedyna zmiana. Z rolą prowadzącej pożegnała się bowiem Daria Ładocha, która pełniła tę funkcję przez trzy sezony. Zastąpi ją nowa gwiazda TVN - Izabella Krzan, która wcześniej przez lata była związana z telewizją publiczną.

Wiktoria Gąsiewska robi się na bóstwo przed "Afryka Express

Na razie nie jest znana dokładna data premiery programu. Prawdopodobnie format trafi na antenę TVN jesienią tego roku. Gwiazdy spakowały już swoje plecaki i tłumnie zebrały się na lotnisku w Warszawie, by wspólnie wyruszyć na podbój Afryki. Ich ostanie chwile na polskiej ziemi zostały uwiecznione przez paparazzi.

Na zdjęciach można zobaczyć i Weronikę Gąsiewską. Gwiazda "Rodzinki.pl" do programu zaprosiła swojego starszego brata Mateusza, który również próbuje swoich sił w aktorstwie. 26-latka na wyjazd szykowała się niemal do ostatniej chwili. Na krótko przed wyruszeniem w drogę zwróciła się do swoich fanów. Na live pokazała jak... farbuje włosy. Wyznała, że nie miała czasu na wizytę u fryzjera. Czy odświeżona fryzura zapewni jej zwycięstwo w programie?

