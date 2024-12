Piotr oraz Agnieszka Głowaccy popularność zdobyli dzięki programowi "Azja Express", to właśnie w nim pokazali, jak wygląda ich małżeństwo od kuchni. Ostre słownictwa, a także liczne spory między małżonkami wzbudzały ogromne emocje wśród fanów programu.

Widzowie popularnego programu zastanawiali się, czy Agnieszka ma taki wybuchowy charakter, czy jej zachowanie to po prostu dobra gra aktorska. Dopiero po jakimś czasie para zdecydowała się powiedzieć, jaka była prawda.

W najnowszym wywiadzie dla "Vivy!" Piotr i Agnieszka Głowaccy wyjawili prawdę na temat swojego udziału w popularnym show. Jak się okazało, emocje nie były udawane. Emocje były prawdziwe.

Wystarczy przejść się po centrum handlowym, żeby usłyszeć, jakich słów ludzie używają. Tak, my też przeklinamy. Nie chciało mi się tracić czasu na wymyślanie postaci, która będzie biegła w "Azja Express". Ja jestem zadaniowa i realizacja zadań była dla mnie najważniejsza. Liczył się tylko wyścig. To była zabawa na serio. Zwłaszcza że inne pary też biegły na serio. I to było fajne - wyjawiła kobieta w wywiadzie dla magazynu "Viva!".