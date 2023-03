Wisława Szymborska jako figurka Lego. Wybitna poetka uhonorowana w niekonwencjonalny sposób

Na co najwięcej wydaje?

Figurkę Wisławy Szymborskiej zaprojektował Łukasz Więcek - człowiek, dla którego drobne kolorowe klocki nie mają tajemnic. Uczestnik programu "Lego Masters", miłośnik klocków Lego, który pasję przekształcił w zawód. Trzeba przyznać, że figurka jest bardzo udana. Drobna postać o twarzy ozdobionej łagodnym uśmiechem i usianej delikatnymi zmarszczkami wygląda bardzo przyjaźnie. Ubrana jest w stonowane kolory, jak zwykła to robić poetka, w ręku trzyma książkę (tomikiem wierszy?). Figurka świetnie odwzorowuje pierwowzór. Postać została oczywiście umieszczona w odpowiednim dla artystki otoczeniu - wśród regałów z książkami, zbudowanych naturalnie z klocków.

Internauci zachwyceni unikatowa figurka Wisławy Szymborskiej. Gdzie ją kupić?

Pod postem nie brakuje głosów zachwytu i aprobaty. Internauci docenili zarówno oryginalny pomysł, jak i samo jego wykonanie. Figurka budzi bardzo pozytywne odczucia, podobnie jak nasza wielka poetka. Komentarze typu: "Cudowna", "Piękna", "Mega pomysł", " Świetnie wyszło! Brawo", "OMG jakie to genialne!", "Ale czad!", mówią same za siebie. Niestety entuzjazm miłośników klocków gasi nieco fakt, że figurka nie będzie dostępna w sprzedaży - to jednorazowy, autorski projekt.

Rok Wisławy Szymborskiej będzie obfitował w imprezy i niespodzianki

Ten znakomity sposób na uhonorowanie Wisławy Szymborskiej nie jest jedynym, który w tym roku nas zaskoczy. Z okazji Roku Wisławy Szymborskiej na rynku zagości również specjalna kolekcja ubrań oraz piór. W lutym nakładem Wydawnictwa Znak ukazało się dwutomowe wydanie "Wierszy wszystkich" autorki. W planach jest też rozszerzone wydanie "Pamiątkowych rupieci". Zaplanowano również liczne koncerty, wystawy i imprezy, a także otwarcie w Krakowie parku imienia poetki.