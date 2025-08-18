Zenon Martyniuk jest niekwestionowanym królem disco polo. Jego hity śpiewają kolejne pokolenia, a na koncerty niezmiennie "walą" tłumy wiernych fanów. Prywatnie muzyk od 36 lat jest w szczęśliwym związku z Danutą Martyniuk. Para niejedno już razem przeszła, wspierając się zarówno w chwilach sukcesu, jak i w trudnych momentach.

Pierwsza kradzież w domu Martyniuków

Właśnie do takich bolesnych wspomnień wróciła ostatnio Danuta Martyniuk. Jak ujawniła w wywiadzie dla "Faktu", prawie 20 lat temu złodzieje wtargnęli do ich domu po raz pierwszy.

Ktoś plądrował dół, ja spałam i wydaje mi się, że złodzieje mogli wpuścić jakiś środek nasenny, bo nic nie słyszałam. Nic. Dopiero rano, była może godzina piąta, usłyszałam, że sąsiedzi dzwonią do drzwi. Ja schodzę, a oni mówią, że mieli włamania i wtedy zobaczyłam, że moja torebka, która stała w wiatrołapie, była zniszczona. Wszystkie szafki były pootwierane – w salonie, w kuchni, wszędzie. Udało się ich na szczęście złapać

- opowiadała Danuta Martyniuk.

Po trzecim włamaniu Martyniukowie powiedzieli: "dość!"

Na tym jednak próby włamań do domu Martyniuków wcale się nie skończyły. Jak wspomina żona gwiazdora w "Fakcie", alarm włączył się niespodziewanie w środku nocy.

Druga sytuacja miała miejsce w Białowieży, ale alarm zaczął wyć. Sąsiadka do mnie zadzwoniła i zapytała, czy może nie włączył się przez burzę, ale uznałam, że jest to podejrzane, bo nigdy taka sytuacja nie miała miejsca. Zerwałam się natychmiast i jechałam na miejsce z Białegostoku, a mąż sąsiadki z innymi sąsiadami poszli zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że ktoś coś robił przy oknach tarasowych. Alarm ich nawet nie wystraszył.

Sonda Podoba Ci się dom Zenka Martyniuka? Tak Nie Pół na pół