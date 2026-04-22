Włochy wysyłają na Eurowizję 2026 weselny hit! Kim jest Sal Da Vinci?

Sal Da Vinci: Kim jest reprezentant Włoch na Eurowizji 2026?

Pod pseudonimem Sal Da Vinci ukrywa się urodzony w 1969 roku Salvatore Michael Sorrentino. Pochodzący z Neapolu wokalista przyszedł na świat w Nowym Jorku, podczas amerykańskiego tournée swojego ojca – Mario Da Vinci, uznanego aktora i piosenkarza. Sal rozpoczął karierę artystyczną wyjątkowo wcześnie, bo już jako siedmiolatek, grając u boku największych gwiazd włoskiego teatru i filmu. Z czasem jednak to muzyka stała się jego największą pasją. W 1994 roku odniósł sukces na festiwalu stacji Canale 5, prezentując utwór "Vera". Piosenka ta, pod hiszpańskojęzycznym tytułem "Vida", podbiła rynki w Ameryce Łacińskiej. W kolejnych latach artysta występował w spektaklu "Opera Buffa del Giovedì Santo", a także zagrał główną rolę w musicalu "C'era Una Volta…Scugnizzi". W 2009 roku wziął udział w słynnym festiwalu w San Remo, zdobywając trzecie miejsce z kompozycją "Non Riesco A Farti Innamorare". Do konkursu powrócił w 2026 roku i tym razem triumfował, wykonując utwór "Per Sempre Si".

O czym opowiada piosenka "Per Sempre Si" na Eurowizję 2026?

Utwór "Per Sempre Si", z którym Sal Da Vinci wystąpi na Eurowizji, to klasyczna, włoska ballada o miłości. Tekst opowiada o świadomym wejściu w trwałą relację, mimo towarzyszących temu obaw i emocjonalnych wyzwań. To żarliwa deklaracja trwania przy ukochanej osobie, bez względu na przeciwności losu. Tytułowe "per sempre sì" to symboliczna, wieczna zgoda na wspólną przyszłość. Piosenka mówi o uczuciu pokonującym lęki i ludzkie słabości, będąc wyrazem odwiecznego pragnienia miłości aż po grób. We Włoszech utwór zyskał ogromną popularność jako hit weselny, idealnie wpisując się w klimat ślubnych uroczystości.