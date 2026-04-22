Kuba Wojewódzki już nie jest "królem TVN-u"? Liczby nie pozostawiają wątpliwości!

Koniec "króla TVN-u"?

Kuba Wojewódzki to jedna z największych gwiazd polskiej telewizji. Jego program najpierw można było oglądać w Polsacie, a później miał transfer do TVN-u. Tam stał się jednym z flagowych tytułów stacji. Wszystkie największe gwiazdy chciały pojawić się na kanapie w talk-show Kuby Wojewódzkiego. Popularność programu i samego prowadzącego sprawiła, że został on także jurorem najważniejszych talent show TVN-u: "Mam Talent!", "X-Factor" i "Mali Giganci". Teraz okazuje się, że zainteresowanie widzów Wojewódzkim jest mniejsze. Wiemy to z cennika reklam TVN-u. Zasada jest taka, że im popularniejszy program, tym reklamy są droższe, a w przypadku programu Kuby tendencja jest spadkowa. Jeszcze w kwietniu za 30 sekund spotu w czasie jego programu zapłacić trzeba było 21 200 złotych. W maju to już 19 400 zł. Kto go wyprzedza?

Najpopularniejsze programy TVN-u

Program Kuby Wojewódzkiego w cenniku reklam na maj 2026 wyprzedziły aż cztery programy. Najdroższe są "Kuchenne rewolucje". Za 30-sekundową promocję w czasie kultowego show Magdy Gessler zapłacić trzeba aż 42 100 zł. Drugie w kolejności jest reality show "The Traitors. Zdrajcy". Tutaj za 30 sekund reklam trzeba wydać 38 000 zł. Podium zamyka teleturniej "The Floor", gdzie spot kosztuje 34 300 zł. Wyżej od Wojewódzkiego był też kontrowersyjny program "Królowa przetrwania". Za reklamę w czasie tego tytułu trzeba zapłacić 27 800 zł. Wszystkie te programy zaliczyły wzrost cen o 2-4 tysiące zł. Czy Kuba Wojewódzki, który zaliczył spadek, wypadnie z ramówki? Jest to wciąż mało prawdopodobne, ale na pewno nie jest u szczytu popularności.